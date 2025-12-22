Arknights: Endfield s'annonce déjà comme un succès avec ce chiffre record



le 22 décembre 2025 à 14h43 Publié par Justine Manchuelle le 22 décembre 2025 à 14h43

Les joueurs et joueurs qui le souhaitent peuvent se préinscrire afin de profiter d'Arknights: Endfield dès son lancement et d'obtenir des récompenses spéviales. D'ailleurs, les chiffres partagés par Hypergraph donnent le vertige.