Arknights: Endfield s'annonce déjà comme un succès avec ce chiffre record

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 décembre 2025 à 14h43
Les joueurs et joueurs qui le souhaitent peuvent se préinscrire afin de profiter d'Arknights: Endfield dès son lancement et d'obtenir des récompenses spéviales. D'ailleurs, les chiffres partagés par Hypergraph donnent le vertige.
Arknights: Endfield s'annonce déjà comme un succès avec ce chiffre record
Arknights: Endfield est l'une des premières sorties majeures de l'année 2026. Son lancement est prévu pour le 22 janvier prochain et certains semblent déjà impatients de découvrir le titre. En effet, les plus impatients peuvent d'ores et déjà se pré-enregistrer. L'inscription permet notamment de débloquer divers bonus offerts aux participants concernés quand le titre sera disponible. 

Les inscrits peuvent suivre en temps réel la progression de la jauge en question. Dès qu'un certain palier est franchi, de nouvelles surprises sont offertes aux joueurs. Or, Arknights: Endfield a franchi un cap qui montre que le public est au rendez-vous. 

Plus de 30 millions de préinscriptions déjà enregistrées pour Arknights: Endfield

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Le 19 décembre 2025, Arknights: Endfield a officiellement franchi le cap des 30 millions d'utilisateurs préinscrits. Si le titre est un spin-off d'une licence existante, le chiffre suggère que le titre attire autant les habitués de la franchise que les nouveaux joueurs. De plus, Arknights: Endfield a profité de la cérémonie des Game Awards 2025 pour potentiellement conquérir un plus large public. 

Pendant la cérémonie, le trailer annonçant la date de sortie a été révélé. Les curieux ont donc pu se rendre sur le site officiel du jeu après la diffusion de la vidéo pour se renseigner et s'inscrire. D'autant que plus le nombre de joueurs inscrits est important, plus les récompenses obtenues en contrepartie sont intéressantes.

Un personnage spécial offert à tous les inscrits ainsi que de nombreux objets pratiques

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Pour cette campagne de préinscription, Hypergraph a donné aux joueurs 5 paliers à franchir. Les 4 premiers ont déjà été validés. De fait, toutes les personnes inscrites avant le lancement officiel du jeu recevront en bonus 30 000 Crédits T, 20 archives de Combat Avancés, cinq Permis REC de Base (monnaie qui peut servir à l'invocation de personnages) et Snowshine, un opérateur 5 étoiles. Il reste une ultime palier à débloquer, et il est fort probable que celui-ci soit franchi avant la fin de l'année.

Arknights: Endfield sera jouable gratuitement dès le mois de janvier prochain sur PC, PlayStation 5 et supports mobiles.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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