Arknights: Endfield dévoile sa date de sortie en musique

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 décembre 2025 à 17h34
Profitant de la cérémonie des Game Awards, Arknights: Endfiled a partagé une excellente nouvelle sur une nouvelle chanson composée par le groupe OneRepublic.
Arknights: Endfield dévoile sa date de sortie en musique
Bien connue des amateurs de Tower Defense, Arknights est une licence lancée en 2019 qui se prépare à connaître un tournant majeur. Après plusieurs phases de test et un passage à des graphismes en 3D, la franchise va accueillir son premier spin-off : Arknights: Endfield.

D'ailleurs, les joueurs sont impatients de le découvrir car le titre a déjà enregistré plus de 30 millions de préinscriptions. Bonne nouvelle pour les impatients : l'attente est presque terminée !

Lancement prévu au tout début de l'année 2026 pour Arknights: Endfield

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Dans le cadre de la cérémonie des Game Awards 2025, GRYPHLINE (l'éditeur du titre) a partagé une vidéo montrant de nouvelles images d'Arknights: Endfield. Pour l'occasion, le titre s'est offert une collaboration avec le groupe de pop rock OneRepublic. Les membres ont imaginé spécialement pour cette révélation un tout nouveau morceau baptisé « Give Me Something ». 

Miniature vidéo

Mais si les amateurs de rock ont été comblés à la simple écoute de la chanson, la vraie surprise est apparue dans les dernières secondes du trail. GRYPHLINE confirme qu'Arknights: Endfield sera officiellement lancé le 22 janvier 2026. Il ne reste donc plus qu'un mois à patienter avant de découvrir ce nouveau titre free-to-play.

Une épopée mêlant construction de base, exploration et combats en temps réel

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Dans ce titre, vous incarnez l'Endministrator, qui se réveille amnésique sur Talos-2. Il s'avère que des habitants de la Terre ont foulé le sol lunaire il y a plus de 150 ans, mais une catastrophe les y a piégés.

Vous devez prendre les rênes d'Endfield Industries et venir en aide aux survivants tout en exploitant les diverses ressources de Talos-2. Pour cela, vous devrez explorer les paysages très variés de cette planète, mais également combattre les menaces qui s'y retrouvent et recruter des alliés pour mener à bien votre mission. 

Arknights: Endfield sera donc lancé au tout début de l'année 2026 et vous pourrez le découvrir sur PC, sur PlayStation 5 ainsi que sur vos appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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