PS Store : Les réductions « PlayStation Indies », dans le cadre du Summer Game Fest 2022, sont disponibles (jusqu'au 23 juin)

PS Store, PlayStations Indies (jusqu'au 23 juin)

ARK: Survival Evolved à 9,89 € au lieu de 29,99 €.

Cuphead à 13,99 € au lieu de 19,99 €.

Jurassic World Evolution 2 à 32,99 € au lieu de 59,99 €.

Chernobylite à 23,99 € au lieu de 29,99 €.

Road 96 à 13,99 € au lieu de 19,99 €.

Death's Door à 12,99 € au lieu de 19,99 €.

SUPERHOT VR à 12,49 € au lieu de 24,99 €.

This War of Mine: Final Cut à 14,99 € au lieu de 19,99 €.

Human: Fall Flat PS4 & PS5 à 6,79 € au lieu de 19,99 €.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted à 14,99 € au lieu de 29,99 €.

Sherlock Holmes Chapter One à 24,74 € au lieu de 44,99 €.

Open Country à 7,49 € au lieu de 14,99 €.

Dead Island Definitive Edition à 2,99 € au lieu de 19,99 €.

Edge of Eternity à 22,49 € au lieu de 29,99 €.

Overcooked à 3,99 € au lieu de 15,99 €.

Youtubers Life 2 à 27,99 € au lieu de 39,99 €.

The Medium à 32,49 € au lieu de 49,99 €.

Brothers: a Tale of two Sons à 5,99 € au lieu de 19,99 €.

Dysmantle à 13,99 € au lieu de 19,99 €.

Nexomon: Extinction à 9,99 € au lieu de 19,99 €.

Ruined King: A League of Legends Story à 19,49 € au lieu de 29,99 €.

Arise: A simple story à 8,99 € au lieu de 19,99 €.

Aven Colony à 5,99 € au lieu de 29,99 €.

Astria Ascending à 25,99 € au lieu de 39,99 €.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Les joueurs et les joueuses, sévissant sur PS4 et PS5, savent probablement déjà que le PlayStation Store, et plus particulièrement l'onglet « Promotions », est régulièrement mis à jour. D'ailleurs, en ce début du mois de juin, vous pouvez découvrir, en plus d'une sélection de jeux à moins de 15 euros et des « Doubles Réductions » . Elles sont disponibles jusqu'auVous pouvez découvrir la liste complète des jeux disponibles actuellement en promotion, sous l'appellation « PlayStation Indies », sur le site officiel , depuis le Store sur votre console ou bien depuis l'application mobile. Mais, pour l'heure, voici un aperçu de ce qui vous attend avec cette nouvelle catégorie promotionnelle :Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement des cartes PSN à des prix réduits :