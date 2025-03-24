ARK: Survival Evolved : Le studio s'exprime après le scandale du trailer généré par IA



le 24 mars 2025 à 14h49 Publié par Justine Manchuelle le 24 mars 2025 à 14h49

Sous le feu des critiques depuis la publication du trailer du DLC à venir, les créateurs d'ARK: Survival Evolved ont tenu à rassurer les joueurs, mais aussi à préciser qu'ils n'ont pas créé la vidéo en question.