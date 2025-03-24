ARK: Survival Evolved : Le studio s'exprime après le scandale du trailer généré par IA

Sous le feu des critiques depuis la publication du trailer du DLC à venir, les créateurs d'ARK: Survival Evolved ont tenu à rassurer les joueurs, mais aussi à préciser qu'ils n'ont pas créé la vidéo en question.
Le prochain DLC d'ARK: Survival Evolved
est sous le feu des critiques depuis la mise en ligne de sa bande-annonce de présentation. Censé accompagner les célébrations du 10e anniversaire du jeu, Aquatica propose aux joueurs de parcourir un univers sous-marin. Mais son trailer a suscité colère et dégoût de la communauté, car ce dernier a été généré grâce à l'intelligence artificielle.
Les commentaires négatifs sont si nombreux que cela a poussé le studio Wildcard à prendre la parole sur les réseaux sociaux.
En effet, ils ont souhaité clarifier la situation en précisant notamment qu'ils ne sont pas responsables du développement et, par extension, du marketing d'ARK: Aquatica.
Un choix dont les développeurs du DLC d'ARK: Survival Evolved n'étaient pas informés
À l'origine, ARK: Survival Evolved est développé par Studio Wildcard. Mais aujourd'hui, ses équipes se concentrent uniquement sur le développement des extensions d'ARK: Survival Ascended et sur ARK 2. De fait, la production du DLC Aquatica a été confiée à Snail Games USA.
Studio Wildcard a donc rapidement réagi sur X/Twitter pour rassurer les joueurs et se tenir à bonne distance de cette polémique en rappelant que « ARK : Aquatica est développé par Snail Games USA Colorado, veuillez les suivre pour plus de mises à jour
».
Suite à cela, les équipes de Snail Games USA ont elles aussi réagi par l'intermédiaire de Matt Kohl, Lead Game Designer du studio. Interrogé par le média Pocket Tactics
, il a déclaré que les équipes de développement n'avaient aucune intention de proposer un trailer généré par IA.
« Le service marketing a utilisé des images fixes de certains de nos éléments pour créer une bande-annonce animée par l'IA. Cela ne faisait pas partie de l'équipe de développement ; nous ne savions pas qu'ils le faisaient
».
Pour conclure, Matt Kohl indique qu'ARK: Aquatica ne ressemblera pas aux images présentées dans la bande-annonce et que l'IA n'a pas été utilisée dans le cadre de son développement
. Cependant, ces déclarations suffiront-elles à regagner la confiance des joueurs ? Réponse à la sortie du DLC d'ARK: Survival Evolved, prévue pour le mois de juin 2025.
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