ARK: Survival Evolved : Le controversé DLC Aquatica sera lancé dans très peu de temps

Malgré les vives critiques et la polémique qu'il a généré, Aquatica, le DLC sous-marin d'ARK: Survival Evolved n'a pas été annulé. D'ailleurs, les joueurs pourront profiter de la fraîcheur de ses fonds marins dans quelques jours seulement.
En mars 2025, ARK: Survival Evolved
avait choqué sa communauté en dévoilant le trailer de Aquatica, un DLC pensé pour célébrer le 10e anniversaire du jeu
. Si elle était censée combler les joueurs avec de nouveaux biomes sous-marins à explorer, de nouvelles créatures à rencontrer et une trame qui n'entre pas dans l'histoire canon, cette extension a outré la communauté à cause d'un trailer.
Se rafraîchir tout au long de l'été avec la nouvelle extension d'ARK: Survival Evolved
Ce dernier avait été généré à l'aide de l'intelligence artificielle
, provoquant un véritable scandale sur les réseaux sociaux. Si le studio s'est rapidement excusé après la polémique
, beaucoup de joueurs se sont demandés si la sortie de l'extension Aquatica allait être maintenue. Or, ARK: Survival Evolved va bien avoir droit à son DLC sous-marin et sa date vient d'être dévoilée, quelques jours seulement avant son lancement.
À l'origine prévu pour juin 2025, le DLC ARK: Aquatica a finalement été décalé de quelques semaines. Même si sa date n'est pas encore mentionné sur sa fiche Steam, ce contenu optionnel sera disponible à partir du 15 juillet prochain.
Pour en profiter, il est rappelé aux chasseurs qu'il est impératif de posséder le jeu de base ARK: Survival Evolved pour pouvoir en profiter.
Découvrir toutes les merveilles d'Aquatica et les nouveaux éléments de survie en milieu aquatique
L'information a été partagée dans un communiqué de presse
qui dévoile également certaines des caractéristiques de cette extension. Les joueurs pourront découvrir « 21 nouvelles créatures apprivoisables, 74 nouveaux Engrammes (dont 7 Tekgrammes), et des éléments pensés pour permettre de survivre dans l'eau comme des poches d'air et des véhicules de propulsion
».
Pour l'heure, le prix de cette extension n'a pas encore été dévoilé. Néanmoins, il est précisé qu'elle sera disponible exclusivement pour les joueurs PC
. Impossible de savoir à l'heure actuelle s'il sera proposé par la suite sur Xbox One, sur PS4 ou sur Nintendo Switch.
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