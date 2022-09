Ark: Survival Evolved offert sur l'Epic Games Store

Ark: Survival Evolved gratuit sur l'Epic Games Store

Échoué sur une île mystérieuse, vous devez apprendre à survivre. Utilisez votre ruse pour tuer ou apprivoiser les créatures primitives errantes, en faisant équipe avec d'autres joueurs pour survivre, dominer… et vous échapper !

Comment avoir Ark: Survival Evolved gratuitement ?

Depuis maintenant plus de trois ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Godfall. Pour cette fin de mois de septembre, c'est, un classique, qui pourra être récupéré.un jeu de survie, qui vient de fêter ses sept ans, dans lequel le joueur se réveille complètement nu sur une île, regroupant de nombreuses menaces. Il faudra alors chasser, récolter des ressources et créer tout un tas d'objets afin de survire et construire des abris pour se protéger. Sur cette île, vous allez principalement rencontrer de nombreux dinosaures, qu'il sera possible de capturer et même d'apprivoiser. Vous pourrez également créer des alliances avec d'autres joueurs afin d'être plus puissant.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 22 septembre et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 29 septembre pour le réclamer. Notez qu'une suite, Ark 2 , est en préparation et sortira en 2023.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer.