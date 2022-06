Ark 2 se dévoile un peu plus et donne rendez-vous en 2023

Ces événements incluent des scénarios dynamiques générés de manière procédurale, comme des attroupements près d’une mare, la présence de créatures blessées qui peut signaler celles de proies plus dangereuses, des troupeaux défendant les créatures en danger pour gagner leur confiance, des repaires de créatures adultes protégeant leur progéniture et plus encore.

Annoncé il y a 18 mois, Ark 2 est enfin revenu sur le devant de la scène à l'occasion du Xbox & Bethesda Games Showcase, ce 12 juin. Nous avons pu profiter d'une petite bande-annonce,. Si la vidéo ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est la fenêtre de sortie, le site de Microsoft permet de découvrir certaines choses.. Mais bien évidemment, la part la plus importante et la plus attendue est bien l'aspect multijoueur, qui sera encore plus poussé que le premier épisode. Dans cet opus, exclusivement jouable à la troisième personne, le gameplay a fortement été repensé, notamment les mouvements (personnages et créatures). Les combats sont également retravaillés, avec une inspiration Souls-like pour les affrontements entre humains.Concernant l'environnement, Studio Wildcard précise qu'il se passera « toujours quelque chose » et que le monde semblera moins statique que dans Ark.D'ailleurs,. Une pléthore de nouveautés sera introduite avec Ark 2, prochainement présentées, comme le gameplay. En attendant, Studio Wildcard indique que les mods seront supportés sur Xbox, une excellente nouvelle pour la communauté.