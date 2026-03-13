ARK 2 a dû modifier son scénario pour satisfaire Vin Diesel

Annoncé en 2020, Ark 2 se fait désirer avec une sortie désormais prévue pour 2028. Si la présence de Vin Diesel au casting a surpris, les fondateurs de Studio Wildcard révèlent aujourd'hui les coulisses de cette collaboration et comment l'acteur a forcé la réécriture de son personnage.
Annoncé en grande pompe lors des Game Awards en 2020, ARK 2 devait initialement voir le jour en 2022
. Finalement, les joueurs devront patienter jusqu'en 2028 pour découvrir cette suite très attendue. Au cœur de ce projet tentaculaire se trouve une star hollywoodienne inattendue, Vin Diesel
. Nommé président de la convergence créative par Studio Wildcard, l'acteur n'a pas seulement prêté ses traits au jeu, il s'est véritablement investi dans son développement. Récemment, les cofondateurs du studio, Jeremy Stieglitz et Jesse Rapczak, ont pris la parole pour éclaircir le rôle exact de la star au sein de leurs équipes.
Un joueur passionné avant tout
Vin Diesel n'est pas arrivé sur le projet par hasard. Selon Jeremy Stieglitz (via PC Gamer
), l'acteur américain était un joueur acharné du premier opus, ARK: Survival Evolved. Bien loin de la simple opération de communication, son implication découle d'une véritable passion pour l'univers du jeu de survie préhistorique
.
À l'époque, Vin Diesel jouait énormément à ARK. Il y jouait autant que n'importe quel joueur professionnel. Des centaines et des centaines d'heures. Lui et ses enfants, sa partenaire, ils étaient vraiment doués au jeu. Ils ont joué sur toutes les cartes, ils connaissaient tous les bugs, ils connaissaient toutes les failles. Ils avaient leur propre tribu.
Cette connaissance pointue des mécaniques de jeu a naturellement poussé le studio à lui proposer un rôle hybride
, entre consultant de luxe et figure de proue de cette nouvelle aventure. Cependant, l'intégration de la star dans l'univers narratif de ARK 2 ne s'est pas faite sans quelques ajustements majeurs.
Quand Vin Diesel modifie le scénario de ARK 2
Le personnage incarné par l'acteur, nommé Santiago, existait déjà sur le papier bien avant la signature du contrat. Mais son profil initial ne correspondait pas du tout à l'image publique de la star hollywoodienne. L'équipe de développement a dû faire face à un dilemme créatif amusant
.
Le personnage de Santiago existait avant que nous commencions à collaborer avec Vin Diesel, mais honnêtement, nous avons en quelque sorte modifié le personnage pour qu'il corresponde à son archétype. Le personnage était à l'origine écrit comme un nerd, et nous nous sommes dit que cela n'allait pas fonctionner. Il allait être un nerd super musclé et génial capable d'assommer n'importe qui ?
Pour conserver une certaine cohérence, Studio Wildcard a donc opéré une légère réécriture. Santiago a gardé son aspect de passionné de mécanique, un trait de caractère qui correspondait parfaitement à l'image de Vin Diesel
, tout en musclant son passé. L'acteur a d'ailleurs participé activement à la réécriture de l'histoire de son propre personnage.
L'attente jusqu'en 2028 et les enregistrements vocaux
Concernant l'avancée concrète du travail de l'acteur, les fondateurs précisent que très peu de lignes de dialogue ont été enregistrées à ce stade. Quelques répliques ont été capturées pour Genesis 2, les teasers de ARK 2 et la série animée en cours de production, mais le gros du travail reste à faire.
Quant à la réaction de Vin Diesel face au report massif du jeu à 2028, l'équipe assure que la nouvelle a été bien reçue. Habituée aux aléas des productions hollywoodiennes, l'équipe de l'acteur a compris la volonté du studio de se concentrer d'abord sur ARK: Survival Ascended
. Il reste donc maintenant à patienter que le doublage se fasse, et que Studio Wildcard nous dévoile davantage d'informations sur ARK 2, qui est très attendu par toute une communauté.
commentaire (0)