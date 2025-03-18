ARK 2 n'est pas mort, le jeu avec Vin Diesel donne enfin signe de vie après un long silence

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 mars 2025 à 17h20
Après des mois sans nouvelles d'ARK 2, le très attendu jeu de survie porté par Vin Diesel rassure enfin les joueurs : le projet est toujours sur les rails.
ARK 2 n'est pas mort, le jeu avec Vin Diesel donne enfin signe de vie après un long silence
Annoncé en grande pompe en 2020, ARK 2 avait suscité une énorme attente auprès des fans de jeux de survie. Mais ces derniers mois, le silence pesant autour du projet avait commencé à inquiéter une partie de la communauté, craignant même une annulation pure et simple. Aujourd'hui, Studio Wildcard lève enfin le doute et apporte des précisions sur l'avenir du titre.

ARK 2, toujours en développement actif

Malgré un silence prolongé, le développement d'ARK 2 avance bien selon les dernières informations de Studio Wildcard. Si les détails précis restent encore rares, nous savons désormais que le projet est toujours bien vivant, notamment grâce à un lien narratif confirmé avec d'autres projets récents du studio.

En effet, l'histoire d'ARK 2 sera directement connectée à l'univers d'ARK, le premier épisode culte, à travers certains personnages emblématiques déjà aperçus dans la bande-annonce dévoilée en 2022. Parmi ces personnages, on retrouve notamment Santiago, incarné par l'acteur Vin Diesel, personnage central de ce nouvel opus. Dans la description de la nouvelle extension de ARK: Survival Ascended, fraichement annoncée, nous pouvons d'ailleurs y lire une mention d'ARK 2.

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Une connexion scénaristique avec l'univers ARK

Le studio profite ainsi de ses récentes annonces pour réaffirmer qu'ARK 2 est directement relié au lore existant de la licence. Les fans auront donc l'occasion d'approfondir davantage l'univers déjà riche de la franchise, tout en profitant d'une expérience totalement renouvelée, construite autour de mécaniques inédites et d'un moteur graphique de dernière génération grâce à l'Unreal Engine 5.
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Si le gameplay exact reste encore flou, Studio Wildcard promet une aventure immersive, avec de nouveaux systèmes de construction, d'équipement et surtout de créatures exotiques à apprivoiser.
ARK 2 reste en développement actif, et nous sommes impatients de pouvoir bientôt partager davantage d'informations concrètes sur le jeu.

ARK 2 : une date encore inconnue, mais l'attente se réduit

Même si la date de sortie officielle d'ARK 2 n'a toujours pas été dévoilée, Studio Wildcard laisse entendre que des informations supplémentaires arriveront prochainement. Il semble probable que le lancement ait lieu après l'arrivée du contenu additionnel prévu pour cette fin d'année, afin de créer une continuité dans l'univers ARK.

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En attendant d'en savoir plus, les fans peuvent être rassurés : le jeu est loin d'être abandonné, et Vin Diesel reprendra bel et bien son rôle phare pour cette aventure inédite.

ARK 2 est actuellement prévu pour sortir sur PC et Xbox Series, probablement en exclusivité temporaire. Quant à sa sortie, 2026 semble être la cible.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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