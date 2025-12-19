ARK 2 a une nouvelle date de sortie et elle fait grincer des dents

Studio Wildcard vient de dévoiler son calendrier pour les prochaines sorties de la franchise ARK. ARK 2 figure dans la liste et possède désormais une fenêtre de lancement. Mais l'attente va être longue, très longue…
En juin 2025, les joueurs et joueuses qui guettent l'arrivée tant attendue d'ARK 2
ont eu droit à un véritable ascenseur émotionnel. Prévu à l'origine pour 2022, puis repoussé à plusieurs reprises, le développement du jeu de survie supplément dinosaures a été mis en pause. En effet, les développeurs ont concentré leurs efforts sur la sortie d'ARK: Survival Ascended
, la version remasterisée du premier jeu.
Cette pause a forcé les équipes de Studio Wildcard à revoir leurs plans pour le lancement de l'accès anticipé d'ARK 2. Mais le 18 décembre 2025, Jeremy Stieglitz (le directeur du studio) a partagé la feuille de route des futures sorties de la franchise ARK.
Or, il a fait une révélation sur la sortie officielle d'ARK 2.
Le lancement définitif d'ARK 2 prévu pour 2028 ?
La feuille de route en question présente les plans prévus jusqu'à la fin de l'année 2027. Les journalistes d'Epic Games
ont alors demandé au directeur de Studio Wildcard si cela suggérait un lancement d'ARK 2 en version 1.0 dans le courant de l'année 2028.
Si cela risque d'agacer les joueurs, Jeremy Stieglitz a répondu : « C'est bien notre intention »
. Cependant, il a expliqué les raisons d'un lancement si tardif.
L'un des aspects importants d'ARK 2 était que nous sentions le besoin d'approfondir nos connaissances sur la création du type de jeu que nous souhaitions réaliser, et de procéder par étapes. Apprendre à maîtriser à la fois la technologie et les mécaniques de jeu nous semblait plus sûr que de simplement sortir un produit complet et indépendant intitulé ARK 2.
Une multitude de contenus prévus pour ARK: Survival Ascended, dont une extension préquelle à cette suite
Dans le même temps, Jeremy Stieglitz a révélé les plans prévus pour ARK: Survival Ascended. Alors que l'extension Lost Colony est disponible depuis quelques heures seulement, Studio Wildcard prépare déjà Legacy of Santiago, la future extension majeure du titre.
Son lancement est prévu pour le 4e trimestre 2027, ce qui explique également le report de la version 1.0 d'ARK 2.
Toutefois, cette sortie tardive est déterminante car « C'est une préquelle à ARK 2 qui s'intègre directement à l'histoire et teste bon nombre des mécanismes et fonctionnalités du jeu
». Il ne reste donc plus qu'à patienter pendant de longs mois avant de découvrir ces nouvelles histoires qui prépareront à la sortie d'ARK 2.
commentaires (5)
J'ai lu le message de Yakuza family, j'ai pleuré, j'ai ri, je m'suis fait dessus, et puis j'ai compris qu'il osait parler de gens qui n'y connaissent rien, tout en affirmant que le jeu était trop beau...sur console !
Un peu de sérieux quand on se veut crédible ne fait jamais de mal !
Bref pour en revenir au sujet, ARK 2, Camelot Unchained, même combat ! Des jeux qui lorsqu'ils sortiront, feront la joie de mes petits enfants !
Je vois de beau rageux qui n'y connaissent que dalle au jeu ascended est beau , fonctionnr très bien sur console , et on vois que wildcard aime son jeu et dise a l'améliorer de plus en plus pour 40 euros on auras avant ark 2 ,13 map gratuite dont 6 scénarisées avec de nouveaux gameplay et animaux a chaque fois . Combien de studio hein entre nous , combien de studios aurait sortie un jeu par map ? Sa prend du temps car le moteur graphique a changé et qu'il ce rendent compte qu'il peuvent donner enfin la qualité qu'il voulait mais on sent aussi qu'ils testent des mécaniques pour ark 2 . J'ai jouet ark sur pc,ps4 et ps5 aussi quand il était encore très jeune , je l'ai vu évoluer ,grandir et devenir un très bon jeu mélangeant Sf,action,sandbox et libertés. Dire que le studio nr mérite pas ses survivants est une insulte de frustré, j'ai plus de en gros 15 000 h de jeu ase asa compris , je m'amuse autant et Tant mieux si Wildcard prend son temps et que s'éclatent sa ne sera que mieux pour nous .
Franchement, après 6500 heures de jeu sur ark survival evolved, j'ai fortement quitter la communauté ark quand j'ai vu le désastre de ASA.
Le pire c'est de voir ce studio recréer le même jeu tout aussi buggé, le faire payer avec des extensions payante, tout en faisant la promotion de Ark 2 pour mieux vendre un vieux remastered raté.
Ce studio ne mérite plus sa communauté de survivants.
Si votre ARK 2 est la même purge que votre vieux jeu tout pété de bugs en pay to play, je suis pas préssé. Commencez par faire en sorte que ARK tienne debout un minimum avant de chercher à faire encore de la thune.
Un peu chiant de devoir attendre encore