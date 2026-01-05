La saison 4 d'Arena Breakout Infinite est la mise à jour que tout le monde attendait

Morefun Studios déploie l'artillerie lourde pour la saison 4 d'Arena Breakout: Infinite. Entre une nouvelle carte aéroportuaire, des mécaniques de traque dans la neige et un netcode amélioré, le FPS d'extraction gratuit entend bien rivaliser avec les ténors du genre dès ce mois de janvier.
Avec des pics réguliers à 25 000 joueurs actifs et une évaluation très positive sur Steam, Arena Breakout: Infinite
s'est finalement imposé comme une alternative solide aux géants du genre comme Escape From Tarkov
. Morefun Studios ne compte pas s'arrêter là et lance la Saison 4, intitulée « Airport Hunt ». Que vous soyez un vétéran du réalisme tactique ou un nouveau venu curieux après avoir testé ARC Raiders
, cette mise à jour massive promet de redéfinir votre façon de jouer, notamment grâce à l'ajout tant attendu de la carte de l'aéroport de Guoyapos et des conditions météorologiques extrêmes
.
L'Aéroport de Guoyapos, nouveau terrain de chasse
La pièce maîtresse de cette saison est sans conteste l'aéroport de Guoyapos. Cet ancien hub logistique, transformé en centre de commandement militaire puis abandonné, offre un décor post-apocalyptique idéal pour les amateurs de butin de haute valeur. La zone est structurée autour d'une tour de contrôle centrale, véritable point névralgique qui promet des affrontements intenses. Les développeurs préviennent, cette zone abrite « un trésor de fournitures précieuses », ce qui en fera inévitablement la zone la plus dangereuse de la carte
.
Le design de la carte encourage diverses approches tactiques. Si la tour centrale est un piège mortel potentiel avec ses multiples entrées et ses pièces verrouillées par des clés, les joueurs plus prudents pourront exploiter l'anneau extérieur.
Entouré de routes, d'entrepôts dispersés et de bâtiments secondaires, ce périmètre permet un pillage à moindre risque. Une rumeur circule même concernant l'existence d'un passage secret, ajoutant une couche de mystère à l'exploration.
Northridge sous la neige, une traque impitoyable
L'autre changement majeur concerne la carte familière de Northridge, désormais recouverte d'un manteau blanc qui modifie radicalement le gameplay. La neige n'est pas seulement cosmétique, elle introduit une mécanique de traque redoutable
. Marcher dans la poudreuse laisse des empreintes visibles pendant cinq minutes, permettant aux joueurs de suivre leurs proies, ou d'être suivis, avec une facilité déconcertante.
L'environnement devient hostile étant donné que la visibilité est réduite et le hurlement du vent en montagne masque les bruits de pas et les indices audio cruciaux. De plus, les lacs centraux ont gelé, ouvrant de nouvelles voies de passage auparavant inaccessibles
. C'est une refonte totale de la dynamique de la carte qui force à repenser chaque déplacement.
Fichiers cryptés et tension maximale
Pour les joueurs en quête d'adrénaline, la mécanique des « Fichiers Cryptés » fait son apparition. Ces objets de très haute valeur, équipés de transmetteurs d'avant-guerre, se trouvent grâce à des indices dans la Dark Zone. Le risque est immense, si un fichier n'est pas récupéré dans les dix minutes suivant son apparition, sa position exacte est diffusée publiquement à tous les joueurs de la carte
.
Pire encore, dès que vous ramassez le fichier, un signal est émis, suivi d'un second 30 secondes plus tard. Vous devenez alors la cible prioritaire de la session
. Comme l'indique le studio, il ne s'agit pas de courir éternellement, mais attendez-vous à voir les ennuis arriver très vite.
Améliorations techniques et nouvel arsenal
Sur le plan technique, Morefun Studios a écouté la communauté en augmentant le tick rate des serveurs à 72Hz. Cela devrait rendre les combats beaucoup plus fluides et réactifs, un point critique pour un FPS compétitif. De nouvelles options de qualité de vie apparaissent également, comme l'exportation des paramètres via un code partageable et un moniteur d'utilisation de la VRAM.
Côté armement, l'arsenal s'étoffe avec le fusil d'assaut AMB7 (doté d'une suppression de bruit améliorée), le T191 et le fusil de tireur d'élite U191
. Une nouvelle grenade flash à explosions multiples fait aussi son entrée pour aveugler efficacement les escouades adverses. Enfin, une salle de collection permet désormais d'exposer vos butins les plus rares, transformant la salle des trophées en un espace plus personnel.La Saison 4 débute ce jeudi 8 janvier
. Les joueurs se connectant entre le 8 et le 10 janvier recevront un bonus d'un million de Koen, de quoi s'équiper pour affronter le froid mordant de Northridge.
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