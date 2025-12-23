Arena Breakout: Infinite va enfin intégrer cette fonctionnalité très demandée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 décembre 2025 à 10h42
Réclamée par les joueurs depuis le lancement du jeu, Morefun Studios vient de confirmer le développement de l'une des fonctionnalités les plus attendues d'Arena Breakout: Infinite.
Arena Breakout: Infinite va enfin intégrer cette fonctionnalité très demandée
Cela fait désormais un peu plus d'un an qu'Arena Breakout: Infinite est disponible. L'extraction-shooter free-to-play développé par Morefun Studios a réussi à trouver son public, réunissant à la fois de nombreuses évaluations positives et une base quotidienne de joueurs dévoués. Mais malgré ses qualités, le titre manque de certains éléments qui faciliteraient le quotidien de ses utilisateurs. 

Le chat vocal de proximité bientôt ajouté dans Arena Breakout: Infinite

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L'une des plus demandées est l'ajout d'un chat de proximité. En effet, le fait de pouvoir parler avec les joueurs présents près de soi est devenu incontournable dans de nombreux jeux de type extraction-shooter. Or, Arena Breakout: Infinite n'a jamais intégré cette option alors qu'il renforce les liens entre les joueurs. De fait, les utilisateurs réguliers ont envoyé des milliers de messages aux développeurs de Morefun Studios. 

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Il semble que ces bouteilles lancées à la mer ont enfin atteint leurs destinataires et que la communauté a été entendue. Le 22 décembre 2025, Enzo Zhang, directeur de Morefun Studios, a révélé que l'équipe travaillait activement sur le chat de proximité. Puis la nouvelle a été reprise par le compte officiel X/Twitter du jeu. 

Des joueurs comblés par la nouvelle, mais intrigués par son fonctionnement

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Très vite, les joueurs ont partagé leur enthousiasme sous la publication en question. Certains disent que cet ajout est « génial » en ajoutant que « Voilà des équipes qui vont s'allier pour nettoyer les salons ! ». Cependant, d'autres s'interrogent quant au fonctionnement de ce chat de proximité. En effet, dans d'autres jeux, certains n'hésitent pas à diffuser de la musique pour empêcher les adversaires d'entendre un assaut. 


Pour l'heure, Morefun Studios n'a pas donné plus de précisions ou de date pour l'ajout de cette fonctionnalité. Mais les joueurs semblent impatients de pouvoir la découvrir et la tester. Rappelons pour conclure qu'Arena Breakout: Infinite est jouable gratuitement sur PC.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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