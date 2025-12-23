Arena Breakout: Infinite va enfin intégrer cette fonctionnalité très demandée

La saison 4 d'Arena Breakout Infinite est la mise à jour que tout le monde attendait

Morefun Studios déploie l'artillerie lourde pour la saison 4 d'Arena Breakout: Infinite. Entre une nouvelle carte aéroportuaire, des mécaniques de traque dans la neige et un netcode amélioré, le FPS d'extraction gratuit entend bien rivaliser avec les ténors du genre dès ce mois de janvier.