Arena Breakout: Infinite fixe sa sortie sur Steam après 2,1 millions de wishlists

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 septembre 2025 à 11h41
Considéré comme l'un des plus sérieux concurrents d'Escape from Tarkov, le tactical FPS Arena Breakout: Infinite sortira officiellement dans quelques jours sur Steam et l'Epic Games Store. Le titre free-to-play de Morefun arrive fort, déjà plébiscité par plus de 2,1 millions de joueurs en wishlist.
Arena Breakout: Infinite fixe sa sortie sur Steam après 2,1 millions de wishlists
Après une phase d'accès anticipé marquée par des retours contrastés, Arena Breakout: Infinite est prêt pour son lancement mondial. Le studio chinois Morefun promet une expérience revue et corrigée, plus équilibrée, plus immersive et débarrassée de certaines mécaniques contestées, notamment jugées pay-to-win. Avec cinq cartes disponibles au lancement et un système antitriche renforcé, le jeu veut se poser comme une alternative crédible aux géants du genre.

Enfin une date pour la 1.0 et sa sortie sur Steam

Disponible depuis plus d'un an en accès anticipé, mais uniquement jouable via son launcher dédié, Arena Breakout: Infinite a pu se développer en prenant soin d'étudier le retour des joueurs, pour appliquer des changements importants. Notamment au niveau de l'économie pour éviter tout système pay-to-win, qui signerait la mort du jeu si ces points ne sont pas revus. Morefun Studios semble enfin prêt, puisque Arena Breakout: Infinite arrivera sur Steam et l'Epic Games Store dès le 15 septembre prochain, en free-to-play, permettant à tout le monde de l'essayer.

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Un free-to-play calibré pour concurrencer Tarkov

Arena Breakout: Infinite reprend les codes du genre extraction shooter : réalisme militaire, gunplay exigeant et loot à haut risque. La philosophie annoncée par le studio repose sur quatre piliers :
  • Un gunplay authentique.
  • Une identité visuelle marquée.
  • Une immersion intense.
  • Une expérience compétitive équitable.
Avec ses 2,1 millions de wishlists sur Steam, la base de joueurs potentiels est déjà massive et le titre pourrait s'offrir un joli lancement si la communauté est séduite.

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Le contenu de la version 1.0 d'Arena Breakout: Infinite.

Des changements majeurs depuis l'accès anticipé

Le studio a corrigé plusieurs points controversés, comme la suppression des raccourcis via la monnaie in-game pour accélérer la récupération d'équipement, ou encore la refonte des objets dits de haut niveau, certains étant désormais uniquement obtenables via le crafting. Enfin, le matchmaking a été amélioré, tout comme certaines fonctionnalités (crochetages, gestion des clés...). En bref, la version 1.0 devrait être bien plus solide.

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Un antitriche renforcé et un soutien aux victimes

Le fléau des cheaters reste central pour les FPS multijoueur. Morefun promet une tolérance zéro avec restauration de l'équipement perdu et même un « comfort payout » pour les joueurs lésés. Une approche qui pourrait séduire une communauté déjà échaudée par les tricheurs dans d'autres titres du genre.

Déjà accusé de plagiat par Battlestate Games, développeur d'Escape from Tarkov, Morefun rejette fermement ces critiques. Reste à voir si Arena Breakout: Infinite parviendra à se démarquer durablement. Avec son lancement prévu le 15 septembre 2025, la question n'est plus de savoir s'il attirera du monde, mais plutôt si ses serveurs tiendront la charge face à l'afflux de joueurs, et si la communauté restera impliquée au-delà de quelques semaines.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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