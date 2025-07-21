Arena Breakout: Infinite s'offre un cross-over avec ce titre très apprécié

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 juillet 2025 à 18h25
À l'approche de son premier anniversaire, Arena Breakout: Infinite surprend sa communauté en annonçant une collaboration surprise avec l'un des titres les plus appréciés de CD Projekt RED.
Arena Breakout: Infinite s'offre un cross-over avec ce titre très apprécié
Le 13 août 2025, cela fera officiellement un an qu'Arena Breakout: Infinite est lancé. Développé par MoreFun Studios (l'un des studios appartenant à Tencent Games), le FPS tactique intégrant des phases d'extraction compte déjà deux saisons à son actif, une multitude de cartes, de skins et d'éléments pour personnaliser vos armes. Cependant, le titre a partagé une mystérieuse bande-annonce semblant confirmer le lancement imminent d'un cross-over avec l'univers chaotique de Night City. 

Deux mondes que tout oppose réunis dans une collaboration qui va capter tous les regards

Vous l'aurez compris : Cyberpunk 2077 va s'inviter dans le monde d'Arena Breakout: Infinite. Même si le trailer d'annonce est très court, il laisse peu de place au doute car il est possible d'y voir un tireur porter la veste de V, le personnage principal de l'aventure futuriste imaginée par CD Projekt RED. Cependant, il s'agit du seul détail présenté à l'écran. En effet, MoreFun Studios n'a pas donné plus de précisions sur le contenu ou la nature de cette collaboration. 

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Les deux licences partagent plusieurs points communs comme leur gameplay en vue à la première personne très immersif et une certaine forme de tension dans les affrontements. Mais au-delà de ces quelques détails, rien sur le papier ne semble réunir ces deux mondes que tout oppose : l'un proposant un univers futuriste et l'autre reposant sur son réalisme.

À quoi faut-il s'attendre avec le cross-over Arena Breakout: Infinite x Cyberpunk 2077 ?

Pour l'heure, les théories se multiplient chez les joueurs pour savoir ce que cette collaboration pourrait bien leur réserver. Les suggestions les plus fréquentes évoquent des skins exclusifs et des équipements cybernétiques pour votre avatar. Cependant, l'univers très riche de Cyberpunk 2077 pourrait inspirer aux équipes de MoreFun Studios des missions rappelant celles du jeu ou des modes temporaires dignes des événements qui animent les rues de Night City. 

Miniature vidéo

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la révélation officielle de cette collaboration. Toutefois, le trailer promet un lancement très proche. Alors restez à l'écoute !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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