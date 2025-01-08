Arena Breakout Infinite : Des changements majeurs prévus pour 2025, y compris une refonte de la monétisation

Après une sortie en demi-teinte, les développeurs d'Arena Breakout Infinite ont donné quelques informations sur les plans pour 2025, dans le but de satisfaire le plus de joueurs possible.
L'année 2025 s'annonce décisive pour Arena Breakout Infinite
, le FPS tactique et rival des jeux du genre extraction, à l'image d'Escape from Tarkov
. Avec l'accès anticipé en cours et une sortie sur Steam prévue prochainement, le développeur MoreFun Studios prépare de nombreuses améliorations : une nouvelle carte, des modes de jeu inédits, des ajustements attendus par les joueurs, et une refonte de la monétisation
.
Un mode solo en test
Depuis son lancement, les joueurs réclament un mode solo pour s'aventurer en solitaire, même si l'objectif est de jouer à Arena Breakout Infinite en groupe. MoreFun Studios répond à cette demande avec un mode solo expérimental prévu pour la prochaine mise à jour.
« Nous espérons que ce test fournira des informations précieuses, même si cela ne résoudra pas tous les défis du jeu en équipe
», explique le producteur associé Dave dans une vidéo de présentation de la feuille de route.
Nouveaux modes et ajustements du gameplay
Plusieurs modes compétitifs, comme des éliminations et du match à mort par équipe, feront leur apparition en 2025, avec une « touche unique
» selon le studio. Un mode Secure Ops est également prévu, supprimant le stress des pertes d'équipement en permettant de conserver son butin même en cas d'élimination.
Parmi les ajustements, les lunettes thermiques T7, jugées trop puissantes, subiront une nouvelle réduction d'efficacité. Désormais, elles ne pourront plus voir à travers les viseurs pour une expérience plus équilibrée.
Une refonte de la monétisation
MoreFun promet une simplification des systèmes d'achats : abonnements, coffres et porte-clés seront fusionnés pour plus de clarté. Le studio entend également répondre aux critiques concernant les mécaniques de gacha.
Nous travaillons à intégrer des options d'achat direct pour répondre à la demande des joueurs.
Enfin, la carte Northridge arrive cette année, avec deux zones distinctes : un hôtel pour des affrontements intenses et des zones périphériques pour des moments plus calmes
. De nouveaux boss et du contenu scénaristique enrichiront également l'expérience. Avec ces changements ambitieux, Arena Breakout Infinite entend bien s'imposer en 2025, bien que la concurrence soit rude.
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