Arena Breakout: Infinite lance sa saison 1, avec une tonne de nouveautés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 octobre 2024 à 16h00
Deux mois et demi après son lancement, Arena Breakout: Infinite va enfin lancer sa première saison, avec plusieurs nouveautés importantes.
Arena Breakout: Infinite lance sa saison 1, avec une tonne de nouveautés
Disponible depuis le mois d'août, Arena Breakout: Infinite va pouvoir relancer la machine avec du contenu beau et frais. Le jeu d'extraction a effectivement accueilli sa première saison à la fin du mois d'octobre, et MoreFun Studios est fier de pouvoir la proposer à sa communauté, tout en tentant de séduire de nouvelles personnes.

Contenu et nouveautés de la saison 1

Le lancement de cette première saison s'accompagne de nouvelles cartes, modes de jeu et d'équipements variés, pour prolonger l'expérience et surtout pérenniser les joueurs. Voici un aperçu des ajouts majeurs :
  • Nouvelles cartes, avec la map Station TV et une version étendue de l'Armurerie.
  • Nouveaux modes de jeu avec Fog Event, Storm Event, Farm Assault et Armory Assault pour une expérience de combat plus diversifiée.
  • Modèle de personnage féminin
  • Nouvelles armes (huit au total), dont les populaires HK416, T03, Vector 9/45 et MDR
  • Un premier Battle Pass fait son apparition apportant des tâches spéciales, des cosmétiques et des skins.
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Améliorations techniques et réponses aux retours des joueurs


Arena Breakout: Infinite introduit des changements basés sur les retours des joueurs. Le studio a notamment ajouté des systèmes de compensation pour contrer les tricheurs, un ajustement du T7, et des optimisations pour rendre le jeu accessible sur des configurations PC plus modestes (12 Go de RAM et 2 Go de mémoire GPU). Enzo Zhang, dirigeant de MoreFun Studios, a confirmé ces ajouts dans une vidéo répondant aux questions de la communauté, tout en dévoilant la feuille de route du jeu.

Miniature vidéo

Cadeaux et récompenses exclusifs pour la saison 1

Les joueurs recevront une valise renforcée (taille 1x2) ainsi qu'un bonus exclusif de lancement, incluant de nouveaux équipements hebdomadaires et quatre skins d'arme inédits.

Arena Breakout: Infinite est un jeu de tir tactique où l'immersion est poussée à son maximum, combinant des visuels réalistes et un gameplay intense pour offrir une expérience compétitive unique. Avec cette première saison, MoreFun Studios espère consolider une base de joueurs fidèles et engagés, bien que plusieurs polémiques, notamment sur le pay-to-win, ont surgi à la suite de sa sortie.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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