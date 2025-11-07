Shroud lance une guerre du GOTY entre ARC Raiders et Expedition 33

L'ancien joueur pro de Counter-Strike et star de Twitch, Shroud, appelle la communauté à « s'unir » pour faire triompher ARC Raiders aux Game Awards, face au favori Clair Obscur: Expedition 33.
Le duel pour le Jeu de l'année
2025 s'annonce explosif. D'un côté, Clair Obscur: Expedition 33
, plébiscité par la critique et adoré des joueurs part grandement favori et le Graal lui semble promis. Mais de l'autre, nous avons ARC Raiders
, le shooter d'extraction signé Embark Studios, soutenu corps et âme par l'influent streamer Michael "Shroud" Grzesiek
, mais aussi toute une communauté, séduite par l'expérience depuis sa sortie.
Fan absolu du titre, Shroud a récemment déclaré vouloir mobiliser toute la communauté multijoueur pour propulser ARC Raiders au sommet lors du vote public des Game Awards
.
Shroud veut unir les joueurs multijoueurs
Entre deux de ses parties diffusées en direct sur Twitch, comme toujours, Shroud
n'a pas mâché ses mots. « On doit s'assurer que ce jeu remporte le titre de Jeu de l'année. On ne peut pas laisser Expedition remporter le titre de Jeu de l'année. Ne le laissez pas faire. Absolument pas. On doit tous s'unir pour que ce jeu gagne
».
Le streamer insiste sur le fait que les amateurs de jeux multijoueur représentent une minorité parmi les votants, mais il croit fermement à la mobilisation :
Nous, les joueurs multijoueur, sommes une minorité, d'accord ? Nous sommes une minorité en tant que joueurs multijoueur. Mais je crois que nous pouvons gagner. J'y crois. Nous devons simplement le faire savoir à tout le monde. Je n'ai jamais voté pour quoi que ce soit, jamais. Mais je pense que je vais voter cette année pour ce jeu.
Tout en affirmant que les cérémonies de récompenses sont souvent « truquées
», il reconnaît que si Clair Obscur: Expedition 33 l'emporte, ce serait mérité
.
ARC Raiders peut-il vraiment battre Expedition 33 ?
La question reste ouverte. Si le vote du public compte pour une part importante dans le résultat final des Game Awards, il est également combiné aux verdicts du jury composé de médias spécialisés. Et malgré sa nature compétitive, qui n'est pas souvent récompensée pour les GOTY, privilégiant les titres narratifs, ARC Raiders a reçu un accueil critique remarquable.
Cela pourrait lui valoir la sympathie de certains jurés, à condition qu'il soit nommé dans la catégorie reine. Mais la concurrence est rude entre Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2, Split Fiction, Death Stranding 2 ou encore Hades 2 qui sont tous pressentis
.
Néanmoins, ARC Raiders
a beaucoup plus de chances de s'imposer dans la catégorie du meilleur multijoueur, et du meilleur jeu d'action.
Dans l'histoire des Game Awards, un seul jeu purement multijoueur a décroché le titre de Game of the Year : Overwatch en 2016
. Les expériences compétitives ont donc rarement brillé face aux grandes épopées solo. Cela ne condamne pas ARC Raiders pour autant, mais souligne le défi auquel Shroud et sa communauté devront faire face. Mais compte tenu de sa qualité et l'amour que semble lui porter les joueurs depuis sa sortie, rien n'est impossible.
Réponse début décembre, pour les Game Awards 2025 et les résultats du GOTY, dont les nommés devraient être révélés sous peu.
commentaires (2)
Faut rester tranquille quand même hein. Le combat contre Clair Obscur est 1000X perdu d'avance.
Alors, oui pour un jeu multijoueur, mais ça va être compliqué face à Clair Obscur, qui mérite grandement le GOTY!