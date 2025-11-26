Crosshair ARC Raiders : comment changer de viseur ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 novembre 2025 à 12h35
De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent comment changer le viseur ou crosshair d'une arme sur ARC Raiders. Nous vous expliquons comment faire.
Crosshair ARC Raiders : comment changer de viseur ?
Étant donné que ARC Raiders est un jeu de tir tactique et compétitif, une multitude de critères et paramètres sont à prendre en compte afin de performer. À ce sujet, certains joueurs et joueuses ont l'habitude de modifier le viseur selon leurs préférences, comme sur CSGO ou bien VALORANT, pour ne citer que ces deux exemples. Cela est également possible sur la dernière production d'Embark Studios, qui se montre bien plus permissif que THE FINALS, où le changement de crosshair n'était pas réellement permis. 

Comment changer de viseur/crosshairdans ARC Raiders ?

En effet, il est tout à fait possible de modifier l'apparence de son viseur/réticule sur ARC Raiders. La possibilité de changer à sa guise cette option devrait, ainsi, ravir la communauté, et plus particulièrement celles et ceux qui désirent changer leur réticule. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. Si tel est le cas, pas de panique. Voici la marche à suivre pour changer de viseur/crosshair dans ARC Raiders :
  • Lancez ARC Raiders sur votre plateforme.
  • Allez dans les paramètres.
  • Dirigez-vous dans l'onglet « Accessibilité »
  • Descendez jusqu'à la partie « Réticule »
  • Modifiez ce que vous souhaitez entre la forme du réticule, la présence ou non d'un point central, la couleur...
viseur-arc-raiders
Comme vous pourrez le constater, vous serez relativement libre, à l'image de la plupart des jeux de tir populaire actuellement. Le but est que chacun trouve son meilleur viseur dans ARC Raiders pour être le plus performant possible, que ce soit face à des ARCs ou des Raiders. 

Quel viseur choisir dans ARC Raiders ?

Si vous ne savez pas quel viseur choisir, nous vous conseillons dans un premier temps de multiplier les essais en appliquant différents changements, que ce soit au niveau de la forme, de l'épaisseur ou de la couleur. Avoir un crosshair bien visible plaît à certains quand d'autres misent sur un viseur minimaliste.

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Voici par exemple le crosshair que nous utilisons dans ARC Raiders actuellement.

Dans tous les cas, vous allez pouvoir changer de crosshair autant que vous le voulez dans ARC Raiders. Mais n'oubliez pas que certaines armes ont leur propre forme de réticule, que vous ne pourrez pas modifier.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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