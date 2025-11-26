Crosshair ARC Raiders : comment changer de viseur ?

De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent comment changer le viseur ou crosshair d'une arme sur ARC Raiders. Nous vous expliquons comment faire.

Comment changer de viseur/crosshairdans ARC Raiders ?

Lancez ARC Raiders sur votre plateforme.

Allez dans les paramètres.

Dirigez-vous dans l'onglet « Accessibilité »

Descendez jusqu'à la partie « Réticule »

Modifiez ce que vous souhaitez entre la forme du réticule, la présence ou non d'un point central, la couleur...

Quel viseur choisir dans ARC Raiders ?

Voici par exemple le crosshair que nous utilisons dans ARC Raiders actuellement.

Étant donné queest un jeu de tir tactique et compétitif, une multitude de critères et paramètres sont à prendre en compte afin de performer. À ce sujet, certains joueurs et joueuses ont l'habitude deselon leurs préférences, comme sur CSGO ou bien VALORANT, pour ne citer que ces deux exemples. Cela est également possible sur la dernière production d'Embark Studios, qui se montre bien plus permissif que THE FINALS, où len'était pas réellement permis.En effet, il est tout à fait possible de. La possibilité de changer à sa guise cette option devrait, ainsi, ravir la communauté, et plus particulièrement celles et ceux qui désirent. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. Si tel est le cas, pas de panique. Voici la marche à suivre pourComme vous pourrez le constater, vous serez relativement libre, à l'image de la plupart des jeux de tir populaire actuellement. Le but est que chacun trouvepour être le plus performant possible, que ce soit face à des ARCs ou des Raiders.Si vous ne savez pasnous vous conseillons dans un premier temps de multiplier les essais en appliquant différents changements, que ce soit au niveau de la forme, de l'épaisseur ou de la couleur. Avoir un crosshair bien visible plaît à certains quand d'autres misent sur un viseur minimaliste.Dans tous les cas, vous allez pouvoir. Mais n'oubliez pas que certaines armes ont leur propre forme de réticule, que vous ne pourrez pas modifier.