ARC Raiders : Que se passe-t-il si vous ratez l'extraction avant la fin du chrono ?



le 29 octobre 2025 à 18h00 Publié par Corentin Rimbert le 29 octobre 2025 à 18h00

Dans ARC Raiders, les retardataires ne sont pas épargnés. Si vous ne quittez pas la zone avant la fin du compte à rebours, un véritable cataclysme s'abat sur vous. Mais il existe une astuce pour survivre…