ARC Raiders : Pourquoi les armes de départ restent un excellent choix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 novembre 2025 à 15h01
Alors que de nombreux joueurs cherchent à progresser plus vite dans ARC Raiders, une tendance inattendue s'installe. Les armes de départ, souvent sous-estimées, s'avèrent finalement bien plus efficaces qu'on ne le pense, même face à des équipements de haut niveau.
ARC Raiders : Pourquoi les armes de départ restent un excellent choix
ARC Raiders s'impose comme l'un des plus gros succès multijoueur de l'année, surpassant des géants comme Battlefield 6 et Call of Duty: Black Ops 7. Avec son esthétique rétro-futuriste et son approche nerveuse du shooter d'extraction, le jeu séduit un public massif. Pourtant, au cœur des discussions communautaires, un constat revient : les armes de base offrent des performances étonnamment solides.

Des armes accessibles qui tiennent tête à l'équipement avancé

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De nombreux joueurs pensent qu'investir dans des armes coûteuses rendra leurs parties plus simples. Malheureusement, cela n'empêche pas de tomber sous les balles d'un Raider embusqué ou de se faire surprendre par une nuée d'ARCs. Et c'est précisément là que les armes de départ brillent.

Comme le souligne un joueur sur Reddit, identifié sous le pseudonyme tiktakboi, les armes telles que la Fondoire sont largement préférées par une partie de la communauté. Une fois son chargeur amélioré, ce genre d'armes redoutable contre les ARCs de bas niveau comme contre d'autres joueurs. Ces améliorations ne coûtent pas grand-chose, tout comme leur fabrication, bien que la version de départ est obtenable via l'arsenal gratuit. 

Ces armes ont un autre avantage majeur. Elles demandent peu d'investissement, ne nécessitent aucune gestion compliquée et ne provoquent aucune frustration en cas de perte. En cas de défaite, il suffit d'en racheter une auprès du marchand puis de l'améliorer après quelques collectes de matériaux.

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Un choix plus risqué mais efficace pour les joueurs expérimentés

À l'inverse, ceux qui souhaitent tenter des armes plus ambitieuses peuvent se tourner vers la Torrente. Cette arme de haut niveau compense son maniement moyen par un véritable déluge de balles. Elle reste cependant un pari étant donné qu'elle est puissante, mais précieuse, donc difficile à perdre sans y laisser quelques regrets.
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ARC Raiders prouve une nouvelle fois que la progression ne dépend pas uniquement du niveau de l'équipement, ce qui ravira les joueurs qui passent moins de temps en jeu. Les armes les plus simples peuvent rester les plus fiables tant que l'on maîtrise leur usage et leur rythme.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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