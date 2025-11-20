ARC Raiders : Patch notes du 20 novembre, découvrez tous les changements

Trois semaines après la sortie d'ARC Raiders, Embark Studios déploie un nouveau correctif, dans le but de résoudre quelques soucis.

Équilibrage Objets Mine à retardement Valeur d'achat : De 8 100 à 15 000 Pièces.

Valeur de vente : De 3 000 à 5 000 Pièces.

Fabrication : Ancien : 2 Composés explosifs + 1 Carburant synthétique. Nouveau : 3 Composés explosifs + 2 Circuits ARC.

Stock du marchand pour la Mine à retardement : De 3 à 1. Cellule d'énergie ARC Valeur de vente : De 640 à 270 Pièces. Munitions de lanceur Valeur d'achat : Ancien : 10 munitions de lanceur pour 6 000 Pièces. Nouveau : 6 munitions de lanceur pour 4 500 Pièces. Valeur de vente : De 200 à 250.

Fabrication : Ancien : 6 munitions de lanceur pour 4 Pièces métalliques + 1 Composé explosif. Nouveau : 6 munitions de lanceur pour 1 Noyau de mouvement ARC (ARC Motion Core) + 2 Explosifs rudimentaires. Note : La fabrication de munitions de lanceur est disponible à l'Établi sans avoir besoin de schéma (blueprint).

Venator Note des développeurs : Le Venator entièrement amélioré était trop performant récemment, capable de surpasser des escouades entières utilisant des armes à courte portée. Nous réajustons le gain de cadence de tir obtenu via les améliorations pour ralentir un peu le rythme, tout en conservant ses dégâts et sa précision intacts. Cela devrait encourager les joueurs à prendre plus de temps pour viser plutôt que de vider leur chargeur sur le premier malheureux qu'ils croisent. La communauté a également souligné à juste titre que le poids du Venator était incohérent par rapport à nos autres pistolets, nous avons donc corrigé cela aussi.

Réduction du gain de cadence de tir via les améliorations de 22/44/60 % à 13/26/40 %.

Augmentation du Poids de 2 à 5. Dégâts explosifs Note des développeurs : Nous avons remarqué que les explosifs infligeaient des dégâts à plus de parties simultanément que prévu, permettant à des armes comme le Hullcracker de tuer les gros drones trop rapidement. Nous avons ajusté les dégâts explosifs pour les rendre plus cohérents dans l'ensemble, et nous avons rééquilibré les dégâts du Hullcracker pour tenir compte de ce changement. Cela demandera un peu plus de précision lors des tirs de Hullcracker, tout en infligeant toujours de bons dégâts à la zone ciblée.



Rééquilibrage des dégâts explosifs contre les ARC pour une expérience plus cohérente.

Les explosions sur les petits ennemis (ex: Tourelles) sont largement inchangées.

Les explosions sur les ennemis de grande taille (ex: Bastion) infligeront généralement un peu moins de dégâts. Contenu et Correctifs de bugs ARC Correction d'un bug où l'ARC pouvait appeler des renforts en dehors de la carte.

Shredder Le Shredder détectera désormais les Grenades leurres et se dirigera vers elles de manière plus fiable. Mise à jour du mouvement et de la maniabilité du Shredder : vitesse de rotation légèrement réduite, freinage amélioré, suspension plus rigide et réactions aux impacts plus cohérentes pour un comportement plus stable au combat. Amélioration de la navigation du Shredder pour l'empêcher de se coincer dans les coins lorsqu'il se déplace vers le joueur.

Audio Réduction de l'atténuation du volume pour les acouphènes d'explosion et les effets de commotion afin d'améliorer la clarté.

Cartes Les barricades ne peuvent plus être placées en chevauchement sur votre personnage, ce qui empêche de passer à travers les murs (clipping) et d'accéder aux pièces verrouillées.

Champs de bataille du Barrage) Correction d'un problème où les joueurs restaient coincés dans la cage d'ascenseur de la Tour de contrôle du Barrage.

Port spatial Ajout de collisions aux murs et au plafond de l'escalier dans le Bunker caché du Port spatial. Correction d'un problème où les joueurs pouvaient entrer dans le mur près de la rampe de la Tour de lancement sur Port spatial, empêchant les embuscades déloyales. Correction d'un problème où les joueurs pouvaient accéder à la salle verrouillée de la Tour de contrôle sans clé.

Portail Bleu

Correction d'éléments de rambarde sur Portail Bleu qui bloquaient les balles par erreur, les tirs passent désormais au travers comme prévu.

Stella Montis Correction d'un problème de collision sur Stella Montis près de la Gare ferroviaire qui pouvait faire passer les joueurs à travers le terrain. Correction d'un endroit dans la Gare de Stella Montis où les joueurs pouvaient rester coincés. Suppression de deux points d'apparition de joueurs sur Stella Montis qui étaient trop proches des zones d'apparition des ARC. Correction d'une collision de visibilité manquante sur les murs dans la zone du Business Center de Stella Montis, qui permettait aux tirs de passer au travers.

Divers Correction d'un crash lors de l'utilisation du chat de proximité sur les PC sans support AVX2.

Correction d'un crash qui pouvait survenir lors de l'abandon après s'être reconnecté à une session.

Correction d'un problème où la récupération de pièces sur le Shredder pouvait laisser des collisions invisibles.

Correction d'un problème où la rotation hebdomadaire des Épreuves pouvait afficher un rang obsolète ; la célébration reflète désormais le rang actuel correct et l'interface reste précise pendant la période de recharge.

Mise à jour du pilote graphique AMD recommandé vers la version 25.11.1 pour réduire les problèmes de crash récents sur les GPU AMD.

Votre Repaire de Raider a été "canardé" (décoré/mis à jour). Mouvement Amélioration de la détection du sol par les ennemis pour mieux gérer les surfaces pentues, réduisant les mouvements erratiques lors de la traversée de terrains inclinés. Armes Aphelion Correction d'un problème où les traçantes de l'Aphelion pouvaient devenir excessivement brillantes à distance, réduisant la visibilité pour le joueur ciblé. Augmentation du taux d'obtention des schémas (blueprints) de l'Aphelion.

Sutureur

Correction des statistiques affichées au joueur pour le Sutureur, qui montraient un échelonnement incorrect du temps de rechargement selon les niveaux d'amélioration.



Siest un succès, il n'échappe malheureusement pas aux problèmes qui surviennent lors de la sortie. Même s'ils sont peu nombreux, les joueurs ont effectivement relevé plusieurs soucis, plus ou moins impactants, qui peuvent gâcher l'expérience de jeu. C'est dans ce sens qu'un nouveau correctif vient d'être publié, avec en prime de nombreux ajustements.Vous pouvez retrouverD'autres correctifs devraient être publiés ces prochaines semaines, toujours dans le but d'améliorer le contenu.