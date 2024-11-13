ARC Raiders montre six minutes de son gameplay

Après une première phase de test à grande ampleur, ARC Raiders revient en montrant réellement son gameplay, pour tenter d'attirer l'attention.
Les créateurs de THE FINALS
, Embark Studios, avaient un projet avant leur FPS compétitif : ARC Raiders
. S'il est maintenant devenu un shooter d'extraction, il reste assez attendu pour les joueurs, qui ont pu le découvrir en avant-première à l'occasion d'un test sur Steam, il y a quelques semaines.
Pour mettre en avant leur production, une vidéo de gameplay de plusieurs minutes vient d'être mise en ligne, dans laquelle différents aspects du shooter d'extraction sont mis en avant.
Du gameplay pour ARC Raiders
Après de longs mois de silence, il semblerait que les choses s'accélèrent un peu pour ARC Raiders
, qui vient de proposer une phase de test à plus grande échelle, tandis que d'autres arriveront ces prochains mois, avant sa sortie. Et pour donner envie à sa future communauté, une vidéo de gameplay, dont les images proviennent justement de la dernière alpha, vient d'être mise en ligne.Nous pouvons y voir plusieurs aspects d'ARC Raiders, entre l'exploration, les combats et d'autres mécaniques du jeu qui peuvent sembler intéressantes
. Nous pouvons voir ici l'aspect coopératif, avec un système de communication rapide, pour mieux s'organiser notamment lors des affrontements, où la tactique aura une grande importance. Loin d'être un jeu rapide comme THE FINALS, ARC Raiders misera davantage sur un gameplay lent et réfléchi
.
ARC Raiders, c'est quoi ?
Au départ, ARC Raiders ne devait être qu'un jeu de tir coopératif
, mais Embark Studios a changé son fusil d'épaule et en a fait un shooter d'extraction. Les joueurs se trouveront sur terre, dans un futur apocalyptique, où une menace a forcé les humains à se cacher. Les plus courageux qui sortent sont nommés les Raiders, et doivent, en plus de combattre contre cette menace, les ARC, faire attention aux autres Raiders, tout en cherchant des ressources vitales.
Comme la plupart des jeux d'extraction, des marchands viendront vous donner des missions, et vous devrez les réaliser pour gagner leur confiance et avoir accès à bien plus d'objets. ARC Raiders sera disponible en free-to-play, sur PC, PS5 et Xbox Series en 2025
.
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