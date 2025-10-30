ARC Raiders : Les Twitch Drops de lancement, la liste et comment les récupérer

Des récompenses exclusives seront à récupérer pour le lancement d'ARC Raiders, notamment via les Twitch Drops.
ARC Raiders
est enfin là, après une très longue attente.
Et pour célébrer ce grand lancement, attendu de tous, Embark Studios permett à celles et ceux qui regardent leurs créateurs de contenu préférés de mettre la main sur de belles récompenses exclusives, qui ne pourront être récupérées que pendant une durée limitée. De quoi mettre encore plus en avant le tir d'extraction. Nous vous expliquons comment récupérer ce petit cadeau.
Comment obtenir les Twitch Drops de lancement ARC Raiders ?
La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de lancement d'ARC Raiders
est assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Pour que cela soit clair et que vous ne perdiez pas de temps, nous vous listons ci-dessous les quelques étapes à suivre pour être certains de tout récupérer :
- Liez vos comptes Embark et Twitch.
- Regardez des créateurs de contenu en train de streamer ARC Raiders.
Les récompenses du Twitch Drops ARC Raiders pour la sortie
Concernant les récompenses Twitch Drops pour le lancement d'ARC Raiders
, il y en a trois pour le moment, à savoir une emote spéciale à utiliser dans le chat Twitch et deux récompenses en jeu.
- Regarder pendant 30 minutes → ArcRaidersDance
- Regarder pendant 1 h → Emote Warm Up
- Regarder pendant 2 h → Charm Bobblehead Backpack
Cette emote peut être récupérée gratuitement jusqu'au 17 novembre prochain. Tandis que les deux cosmétiques le sont jusqu'au 13 novembre. D'autres Twitch Drops pourraient être proposées ces prochaines semaines. Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops
. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer sur la page pour la voir apparaître en jeu.
Rappelons, en guise de conclusion, que ARC Raiders
est disponible depuis ce 30 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC
- Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
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