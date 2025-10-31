ARC Raiders : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 octobre 2025 à 11h39
ARC Raiders dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le Platine ou 100 %. Nous vous partageons la liste complète.
ARC Raiders : La liste complète des trophées et des succès
Comme la grande majorité des jeux, ARC Raiders possède une liste de trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien le 100 % du jeu de tir et d'extraction d'Embark Studios doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. Ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès d'ARC Raiders.

Liste des trophées et succès d'ARC Raiders

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Pour débloquer le 100 % ou Platine d'ARC Raiders, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans leur niveau, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et des succès d'ARC Raiders

Intitulé trophée/succès Description
Grosse prise  Retourner à Speranza avec un butin d'une valeur de 50 000. 
Braquage  Détruire 50 ennemis ARC. 
Mordre à l'hameçon  Utiliser une grenade leurre pour inciter un drone à en attaquer un autre. 
Passons aux choses sérieuses  Améliorer une station d'atelier au niveau 2. 
Rencontre explosive  Mettre un autre Raider à terre à l'aide d'une grenade. 
Contact rapproché  Mettre un Raider K.O. avec un outil Raider. 
Charognard  Fouiller 50 conteneurs de butin. 
Légende de Speranza  Atteindre le niveau 75. 
La totale  Installer 4 mods d'armes sur une seule arme. 
Expertise en armurerie  Améliorer une arme au niveau IV. 
Toi aujourd'hui, moi demain  Description masquée 
La même rengaine  Déclencher deux alarmes de voiture en une seule manche. 
Bon voyage  Revenir en vie du champ de bataille du barrage, de la ville enfouie et du port spatial. 
Au long cours  Atteindre une valeur totale de butin cumulé de 1 000 000. 
Sillage de destruction  Détruire 100 ennemis ARC. 
Tir lointain  Atteindre une cible à plus de 250 mètres. 
Indestructible  Description masquée
Défaillance mécanique  Tirer sur le propulseur d'une Guêpe. 
Au bord du gouffre  Ranimer un coéquipier dix fois. 
Juste à temps  Retourner en vie à Speranza à moins de 5 secondes de la fin de la manche. 
Complètement largué  Description masquée
Naissance d'une vendetta  Se faire mettre à terre puis K.O. à l'intérieur d'un point de retour. 
Trappe-trappe  Retourner en vie à Speranza grâce à une trappe de Raider. 
Roi de l'évasion  Retourner en vie à Speranza 100 fois. 
Cœur d'or  Recevoir 10 remerciements en réponse directe à vos actions. 
Usage rend maître  Visiter le terrain d'entraînement. 
Au nom de la science !  Description masquée
Ne jamais abandonner  Retourner en vie à Speranza en étant à terre. 
Feu d'artifice  Détruire un Artificier. 
La mort venue du ciel  Infliger 50 points de dégâts à n'importe quel ennemi en étant sur un Artificier. 
Sans retour  Être à la Surface lorsque la fenêtre de sécurité se termine. 
La ligne rouge  Mettre un Raider K.O. 
Se consacrer au métier  Améliorer cinq stations au niveau 3 ou plus. 
Représailles  Détruire un Mouchard avec un Sutureur. 
Au sommet du monde  Atteindre le sommet des tours de lancement du port spatial. 
À plus... ou pas  Retourner en vie à Speranza en abandonnant un coéquipier. 
Rite de passage  Retourner en vie à Speranza pour la première fois. 
Armé jusqu'aux dents  Équiper deux armes de niveau II ou plus au cours d'une même manche. 
Prise au dépourvu  Détruire une Sentinelle avec un outil Raider. 
L'ennemi de mon ennemi  Faire en sorte qu'un ennemi ARC appelé par le scanner d'un Mouchard mette un Raider à terre. 
D'une pierre, trois coups  Description masquée
À huis clos  Visiter une pièce fermée au champ de bataille du barrage, dans la ville enfouie ou au port spatial. 
Autosuffisance  Installer une station dans votre atelier. 
Dans son élément  Atteindre le niveau 10. 
Le pantalon le plus résistant de Speranza  Description masquée
Fusillade  Infliger 1 000 points de dégâts aux ennemis ARC. 
Dans la brèche  Détruire un Bastion. 
Récit épique  Détruire la Reine. 
Étude comparative  Utiliser 4 armes différentes pour infliger des dégâts au terrain d'entraînement. 
Amitié passagère  Description masquée

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'ARC Raiders est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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