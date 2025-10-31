ARC Raiders : La liste complète des trophées et des succès

ARC Raiders : Patch 1.42.0 du 18 août, le patch notes
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 18 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.42.0.
|Intitulé trophée/succès
|Description
|Grosse prise
|Retourner à Speranza avec un butin d'une valeur de 50 000.
|Braquage
|Détruire 50 ennemis ARC.
|Mordre à l'hameçon
|Utiliser une grenade leurre pour inciter un drone à en attaquer un autre.
|Passons aux choses sérieuses
|Améliorer une station d'atelier au niveau 2.
|Rencontre explosive
|Mettre un autre Raider à terre à l'aide d'une grenade.
|Contact rapproché
|Mettre un Raider K.O. avec un outil Raider.
|Charognard
|Fouiller 50 conteneurs de butin.
|Légende de Speranza
|Atteindre le niveau 75.
|La totale
|Installer 4 mods d'armes sur une seule arme.
|Expertise en armurerie
|Améliorer une arme au niveau IV.
|Toi aujourd'hui, moi demain
|Description masquée
|La même rengaine
|Déclencher deux alarmes de voiture en une seule manche.
|Bon voyage
|Revenir en vie du champ de bataille du barrage, de la ville enfouie et du port spatial.
|Au long cours
|Atteindre une valeur totale de butin cumulé de 1 000 000.
|Sillage de destruction
|Détruire 100 ennemis ARC.
|Tir lointain
|Atteindre une cible à plus de 250 mètres.
|Indestructible
|Description masquée
|Défaillance mécanique
|Tirer sur le propulseur d'une Guêpe.
|Au bord du gouffre
|Ranimer un coéquipier dix fois.
|Juste à temps
|Retourner en vie à Speranza à moins de 5 secondes de la fin de la manche.
|Complètement largué
|Description masquée
|Naissance d'une vendetta
|Se faire mettre à terre puis K.O. à l'intérieur d'un point de retour.
|Trappe-trappe
|Retourner en vie à Speranza grâce à une trappe de Raider.
|Roi de l'évasion
|Retourner en vie à Speranza 100 fois.
|Cœur d'or
|Recevoir 10 remerciements en réponse directe à vos actions.
|Usage rend maître
|Visiter le terrain d'entraînement.
|Au nom de la science !
|Description masquée
|Ne jamais abandonner
|Retourner en vie à Speranza en étant à terre.
|Feu d'artifice
|Détruire un Artificier.
|La mort venue du ciel
|Infliger 50 points de dégâts à n'importe quel ennemi en étant sur un Artificier.
|Sans retour
|Être à la Surface lorsque la fenêtre de sécurité se termine.
|La ligne rouge
|Mettre un Raider K.O.
|Se consacrer au métier
|Améliorer cinq stations au niveau 3 ou plus.
|Représailles
|Détruire un Mouchard avec un Sutureur.
|Au sommet du monde
|Atteindre le sommet des tours de lancement du port spatial.
|À plus... ou pas
|Retourner en vie à Speranza en abandonnant un coéquipier.
|Rite de passage
|Retourner en vie à Speranza pour la première fois.
|Armé jusqu'aux dents
|Équiper deux armes de niveau II ou plus au cours d'une même manche.
|Prise au dépourvu
|Détruire une Sentinelle avec un outil Raider.
|L'ennemi de mon ennemi
|Faire en sorte qu'un ennemi ARC appelé par le scanner d'un Mouchard mette un Raider à terre.
|D'une pierre, trois coups
|Description masquée
|À huis clos
|Visiter une pièce fermée au champ de bataille du barrage, dans la ville enfouie ou au port spatial.
|Autosuffisance
|Installer une station dans votre atelier.
|Dans son élément
|Atteindre le niveau 10.
|Le pantalon le plus résistant de Speranza
|Description masquée
|Fusillade
|Infliger 1 000 points de dégâts aux ennemis ARC.
|Dans la brèche
|Détruire un Bastion.
|Récit épique
|Détruire la Reine.
|Étude comparative
|Utiliser 4 armes différentes pour infliger des dégâts au terrain d'entraînement.
|Amitié passagère
|Description masquée
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