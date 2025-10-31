ARC Raiders : La liste complète des trophées et des succès

ARC Raiders dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le Platine ou 100 %. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès d'ARC Raiders

Intitulé trophée/succès Description Grosse prise Retourner à Speranza avec un butin d'une valeur de 50 000. Braquage Détruire 50 ennemis ARC. Mordre à l'hameçon Utiliser une grenade leurre pour inciter un drone à en attaquer un autre. Passons aux choses sérieuses Améliorer une station d'atelier au niveau 2. Rencontre explosive Mettre un autre Raider à terre à l'aide d'une grenade. Contact rapproché Mettre un Raider K.O. avec un outil Raider. Charognard Fouiller 50 conteneurs de butin. Légende de Speranza Atteindre le niveau 75. La totale Installer 4 mods d'armes sur une seule arme. Expertise en armurerie Améliorer une arme au niveau IV. Toi aujourd'hui, moi demain Description masquée La même rengaine Déclencher deux alarmes de voiture en une seule manche. Bon voyage Revenir en vie du champ de bataille du barrage, de la ville enfouie et du port spatial. Au long cours Atteindre une valeur totale de butin cumulé de 1 000 000. Sillage de destruction Détruire 100 ennemis ARC. Tir lointain Atteindre une cible à plus de 250 mètres. Indestructible Description masquée Défaillance mécanique Tirer sur le propulseur d'une Guêpe. Au bord du gouffre Ranimer un coéquipier dix fois. Juste à temps Retourner en vie à Speranza à moins de 5 secondes de la fin de la manche. Complètement largué Description masquée Naissance d'une vendetta Se faire mettre à terre puis K.O. à l'intérieur d'un point de retour. Trappe-trappe Retourner en vie à Speranza grâce à une trappe de Raider. Roi de l'évasion Retourner en vie à Speranza 100 fois. Cœur d'or Recevoir 10 remerciements en réponse directe à vos actions. Usage rend maître Visiter le terrain d'entraînement. Au nom de la science ! Description masquée Ne jamais abandonner Retourner en vie à Speranza en étant à terre. Feu d'artifice Détruire un Artificier. La mort venue du ciel Infliger 50 points de dégâts à n'importe quel ennemi en étant sur un Artificier. Sans retour Être à la Surface lorsque la fenêtre de sécurité se termine. La ligne rouge Mettre un Raider K.O. Se consacrer au métier Améliorer cinq stations au niveau 3 ou plus. Représailles Détruire un Mouchard avec un Sutureur. Au sommet du monde Atteindre le sommet des tours de lancement du port spatial. À plus... ou pas Retourner en vie à Speranza en abandonnant un coéquipier. Rite de passage Retourner en vie à Speranza pour la première fois. Armé jusqu'aux dents Équiper deux armes de niveau II ou plus au cours d'une même manche. Prise au dépourvu Détruire une Sentinelle avec un outil Raider. L'ennemi de mon ennemi Faire en sorte qu'un ennemi ARC appelé par le scanner d'un Mouchard mette un Raider à terre. D'une pierre, trois coups Description masquée À huis clos Visiter une pièce fermée au champ de bataille du barrage, dans la ville enfouie ou au port spatial. Autosuffisance Installer une station dans votre atelier. Dans son élément Atteindre le niveau 10. Le pantalon le plus résistant de Speranza Description masquée Fusillade Infliger 1 000 points de dégâts aux ennemis ARC. Dans la brèche Détruire un Bastion. Récit épique Détruire la Reine. Étude comparative Utiliser 4 armes différentes pour infliger des dégâts au terrain d'entraînement. Amitié passagère Description masquée

PC Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme la grande majorité des jeux,possède une liste de trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien le 100 % du jeu de tir et d'extraction d'Embark Studios doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. Ci-dessous, nous vous dévoilonsPour débloquer le 100 % ou Platine d', les joueurs et les joueuses doivent progresser dans leur niveau, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :