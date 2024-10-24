ARC Raiders : Jouez dès maintenant au nouveau shooter d'extraction des développeurs de THE FINALS

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 octobre 2024 à 12h05
Le nouveau jeu de tir des développeurs de THE FINALS, ARC Raiders, vient de lancer une phase de tests. Profitez-en pour le découvrir.
ARC Raiders : Jouez dès maintenant au nouveau shooter d'extraction des développeurs de THE FINALS
Annoncé il y trois ans, ARC Raiders n'a pas donné réellement de nouvelles depuis, jusqu'à l'année dernière où nous apprenions qu'il était passé en PvPvE. Une bêta fermée a eu lieu dans la foulée, et il est maintenant temps de passer à des tests à plus grande échelle. 

Annoncé il y a quelques jours, le nouveau playtest d'ARC Raiders est maintenant disponible, permettant donc de découvrir cette nouvelle expérience d'Embark Studios.

Testez ARC Raiders dès maintenant

Si vous souhaitez participer à ces essais, parce qu'ARC Raiders vous intéresse ou tout simplement parce que vous êtes enjoué par les jeux de tir, sachez que l'inscription est relativement simple. Vous devez vous rendre sur le page Steam d'ARC Raiders et cliquer sur le bouton « Demander l'accès » qui apparaît juste en dessous de celui pour l'ajouter à sa liste de souhaits. Pour gagner du temps, nous vous recommandons de le faire directement via l'application Steam, sur PC.

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Embark Studios devrait ouvrir ces tests à de nombreuses personnes, pour obtenir le plus de retour possible. Il s'agit d'un projet ambitieux, autant que THE FINALS si ce n'est plus, qui nous place dans un monde futuriste, où la vie n'est plus réellement présente à la surface de la Terre. Il faudra sortir faire des missions pour récolter des ressources, en faisant attention à deux menaces : les ARC, une menace mystérieuse, et les autres joueurs.

Miniature vidéo

ARC Riders arrivera en free-to-play lorsqu'il sera prêt, mais aucune date n'a été communiquée pour le moment. Le résultat de ces tests, qui ont lieu jusqu'au 27 octobre, devrait permettre d'en savoir plus à Embark Studios, qui est également à l'origine de l'excellent THE FINALS, comme nous vous le disions plus haut. Le studio a donc déjà l'expérience et pourra mieux gérer certaines choses.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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