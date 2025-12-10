ARC Raiders : Humidificateur, l'emplacement secret pour en trouver à coup sûr

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 10 décembre 2025 à 16h21
Dans ARC Raiders, la survie dépend de votre équipement. L'humidificateur, ressource rare et cruciale, freine souvent la progression des joueurs. Heureusement, une localisation précise garantit son obtention à chaque passage. Découvrez comment optimiser votre farming dans la Ville Enfouie pour ne plus jamais manquer d'humidificateurs.
ARC Raiders : Humidificateur, l'emplacement secret pour en trouver à coup sûr
L'univers impitoyable d'ARC Raiders ne fait aucun cadeau aux joueurs mal préparés ou mal informés. La gestion de l'inventaire et la recherche méticuleuse de matériaux spécifiques constituent le cœur battant de la boucle de gameplay. Parmi les objets qui causent le plus de maux de tête à la communauté actuellement, l'humidificateur figure en très bonne place. Ce composant, bien que techniquement classé comme recyclable et rare , est absolument essentiel pour valider certains projets d'expédition avancés, bloquant ainsi la progression de nombreux Raiders.

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Où et comment trouver des humidificateurs dans Arc Raiders ?

Si la fouille aléatoire des bâtiments résidentiels peut parfois porter ses fruits avec beaucoup de chance, elle reste une méthode bien trop incertaine pour les joueurs exigeants qui souhaitent optimiser leur temps. Il existe heureusement une route spécifique qui offre un taux d'apparition de 100 %. Tout se joue sur la carte de la Ville Enfouie. Une fois déployé dans cette zone hostile, votre objectif prioritaire est la Tour Rouge, un édifice massif situé au nord-est de Plaza Rosa. Impossible de le rater grâce à sa façade écarlate qui tranche avec la grisaille environnante.

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Une fois au pied de la tour, la marche à suivre est précise. Pénétrez par l'entrée principale située au rez-de-chaussée, juste devant la bouche de métro. Ne vous attardez pas dans le hall et montez immédiatement les escaliers jusqu'à atteindre une pièce marquée par un mur effondré. C'est précisément ici que se trouve le secret : une série de casiers rouges attend d'être fouillée. Contrairement aux conteneurs classiques dont le contenu est aléatoire, ceux-ci renferment systématiquement un humidificateur. C'est un point de spawn fixe qui change totalement la donne pour votre progression et votre économie in-game.

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Sécuriser son précieux humidificateur

Récupérer l'objet n'est que la moitié du travail ; encore faut-il réussir à l'extraire vivant. Heureusement, le level design de la zone est à votre avantage : revenez vers l'entrée et repérez l'escalator qui descend vers la station de métro. C'est votre point d'extraction le plus rapide et le plus sûr. Cependant, la zone peut être patrouillée par des ennemis, et la prudence reste de mise.

Si vous craignez d'être éliminé après avoir récupéré l'humidificateur, choisissez un équipement standard au lieu d'un équipement gratuit, afin d'accéder à une Poche Sécurisée pour protéger vos objets précieux.

Cette astuce stratégique est vitale pour les runs de farming pur. En plaçant l'humidificateur dans votre poche sécurisée, vous le conservez même en cas de mort prématurée lors de l'extraction. Une fois rentré à la base, vous aurez le choix : l'utiliser pour valider une étape de votre expédition ou le recycler. Le recyclage est particulièrement rentable puisqu'il génère deux bonbonnes et deux fils électriques, des composants de base très demandés pour le crafting. N'oubliez simplement pas de vérifier vos quêtes en cours avant de tout démanteler, car retrouver un humidificateur demandera un nouveau raid.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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