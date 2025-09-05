ARC Raiders dévoile une nouvelle carte avec une bande-son ASMR

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 septembre 2025 à 17h04
À deux mois de sa sortie, le très attendu ARC Raiders mise sur l'ambiance. Un nouveau trailer intitulé Soundscapes révèle des extraits sonores inquiétants du Rustbelt, confirmant au passage l'existence d'une quatrième carte, Blue Gate.
ARC Raiders dévoile une nouvelle carte avec une bande-son ASMR
Attendu pour le 30 octobre, le shooter d'extraction d'Embark Studios plonge les joueurs dans une Terre ravagée par les machines ARC, où les survivants vivent terrés sous terre et ne remontent qu'à leurs risques et périls. Plutôt que de montrer du gameplay classique, le nouveau trailer joue sur une autre corde, celle de l'audio. Résultat, une ambiance à mi-chemin entre le réalisme brut et l'ASMR, qui met en avant l'importance du sound design dans l'expérience. Et le studio en profite pour nous teaser une nouvelle carte.

Une quatrième carte teasée

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La bande-annonce Soundscapes compile des panoramas issus de différentes zones d'ARC Raiders, enregistrés directement en conditions de test. Le souffle du vent, des tirs lointains, des bips robotiques ou encore des pas sur des débris métalliques composent une atmosphère oppressante où chaque bruit est potentiellement synonyme de danger. On y retrouve notamment des environnements déjà jouables lors du second test technique, Dam Battlegrounds, Acerra Spaceport et Buried City, mais aussi un premier aperçu en fin de vidéo de Blue Gate, située au nord du Rustbelt et jusqu'ici seulement mentionnée dans le dataminage.

Miniature vidéo

Le son, une arme à part entière

Embark Studios insiste sur un point, dans ARC Raiders, l'audio est une mécanique de gameplay à part entière. Chaque machine possède une signature sonore unique, les fusillades indiquent la distance et le type d'armes utilisées, et les bruits de pas peuvent trahir la position d'un joueur en pleine phase de pillage. Une philosophie déjà présente dans d'autres titres du genre, comme Hunt: Showdown, où le moindre bruit est une information cruciale. Ici, la maîtrise de l'espace sonore s'annonce indispensable pour survivre et repartir vivant d'un raid.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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commentaire (1)

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Soldier9 (invité) Le 05/09/2025 à 17:20

Je crois que c'est vraiment le jeu que j'attends le plus cette année, même devant BF6