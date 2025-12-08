ARC Raiders : Découvrez les Épreuves de la semaine 7 (8-15 décembre) et nos astuces

ARC Raiders va lancer son mode PvE en test

Embark Studios a annoncé l'arrivée imminente d'un mode exclusivement coopératif pour ARC Raiders. Si cette option temporaire répond à une forte demande de la communauté, elle prend le risque de dénaturer profondément la tension et l'expérience de survie qui font l'essence même de ce jeu de tir.