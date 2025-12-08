ARC Raiders : Découvrez les Épreuves de la semaine 7 (8-15 décembre) et nos astuces

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 décembre 2025 à 15h59
De nouvelles Épreuves sont disponibles dans ARC Raiders, vous demandant d'effectuer quelques tâches spéciales pour gagner des récompenses exclusives. Voici ce qui vous attend pour la semaine 7 (8-15 décembre).
ARC Raiders : Découvrez les Épreuves de la semaine 7 (8-15 décembre) et nos astuces
Chaque lundi, Embark Studios met à jour le système d'Épreuves hebdomadaires dans son shooter coopératif ARC Raiders. Ces défis permettent aux joueurs de relever de nouveaux objectifs, d'améliorer leur score sur les classements mondiaux et de débloquer des récompenses uniques comme des packs, des cosmétiques ou des objets rares.

La semaine 7 des Épreuves est désormais en ligne, et les joueurs ont jusqu'au lundi 15 décembre 2025 pour accomplir les défis avant leur réinitialisation.

Liste des Épreuves de la semaine 7 d'ARC Raiders

Voici les défis à relever cette semaine dans ARC Raiders :
  • Détruire des Tiques, Bolides et des Pops
  • Fouiller des largages d'approvisionnement
  • Endommager des Guêpes
  • Endommager des Bastions
  • Endommager des Reines ou des Matriarches
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Nos conseils pour réussir les Épreuves de la semaine 7

Certaines missions sont simples, d'autres demandent plus de préparation. Voici nos astuces pour atteindre les trois étoiles sur chaque défi :

Infliger des dégâts Guêpes, Bastions, Reines ou des Matriarches

Ces ARCs sont très courant (sauf les deux derniers). Vous n'aurez pas de mal à en trouver pour augmenter vos points. Vous marquerez des points même si vous ne détruisez pas l'ennemi. Partez avec un équipement adéquat et tentez de revenir en vie, pour sécuriser vos points et votre progression.

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Détruire des Tiques, Bolides et des Pops

Il s'agit du défi le plus facile de la semaine, étant donné que ces ARCs ne sont pas très dangereux, à moins d'être en Arsenal Gratuit et ne pas avoir de bonne arme. Allez dans les bâtiments résidentiels sur Ville Enfoui pour tenter de maximiser vos points ici. Il faut obligatoirement détruire les machines pour obtenir les points, et s'extraire.

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Fouiller des largages d'approvisionnement

Encore un défi facile puisque vous n'aurez qu'à appeler un largage d'approvisionnement et le fouiller

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Comment fonctionnent les Épreuves dans ARC Raiders ?

Le système des Épreuves est simple : chaque semaine, les joueurs doivent compléter une série de défis à difficulté variable. Chaque défi est noté selon un système d'étoiles :
  • 1 étoile → récompense Inhabituel 
  • 2 étoiles → récompense Rare
  • 3 étoiles → récompense Épique 
Les joueurs peuvent ensuite comparer leurs performances sur un classement communautaire. Plus vous grimpez dans le classement à la fin de la semaine, plus les récompenses sont prestigieuses. Vous obtiendrez également d'autres récompenses en fonction du classement saisonnier qui permet, entre autres, d'obtenir des cosmétiques.

Rappelons qu'il faut évidemment rentrer en vie pour valider les points de l'Épreuve.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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