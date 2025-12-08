ARC Raiders : Découvrez les Épreuves de la semaine 7 (8-15 décembre) et nos astuces

De nouvelles Épreuves sont disponibles dans ARC Raiders, vous demandant d'effectuer quelques tâches spéciales pour gagner des récompenses exclusives. Voici ce qui vous attend pour la semaine 7 (8-15 décembre).
Chaque lundi, Embark Studios
met à jour le système d'Épreuves hebdomadaires
dans son shooter coopératif ARC Raiders
. Ces défis permettent aux joueurs de relever de nouveaux objectifs, d'améliorer leur score sur les classements mondiaux et de débloquer des récompenses uniques comme des packs, des cosmétiques ou des objets rares.
La semaine 7 des Épreuves
est désormais en ligne, et les joueurs ont jusqu'au lundi 15 décembre 2025
pour accomplir les défis avant leur réinitialisation.
Liste des Épreuves de la semaine 7 d'ARC Raiders
Voici les défis à relever cette semaine dans ARC Raiders :
- Détruire des Tiques, Bolides et des Pops
- Fouiller des largages d'approvisionnement
- Endommager des Guêpes
- Endommager des Bastions
- Endommager des Reines ou des Matriarches
Nos conseils pour réussir les Épreuves de la semaine 7
Certaines missions sont simples, d'autres demandent plus de préparation. Voici nos astuces pour atteindre les trois étoiles sur chaque défi :
Infliger des dégâts Guêpes, Bastions, Reines ou des Matriarches
Ces ARCs sont très courant (sauf les deux derniers). Vous n'aurez pas de mal à en trouver pour augmenter vos points. Vous marquerez des points même si vous ne détruisez pas l'ennemi. Partez avec un équipement adéquat et tentez de revenir en vie, pour sécuriser vos points et votre progression.
Détruire des Tiques, Bolides et des Pops
Il s'agit du défi le plus facile de la semaine, étant donné que ces ARCs ne sont pas très dangereux, à moins d'être en Arsenal Gratuit et ne pas avoir de bonne arme. Allez dans les bâtiments résidentiels sur Ville Enfoui pour tenter de maximiser vos points ici. Il faut obligatoirement détruire les machines pour obtenir les points, et s'extraire.
Fouiller des largages d'approvisionnement
Encore un défi facile puisque vous n'aurez qu'à appeler un largage d'approvisionnement et le fouiller
.
Comment fonctionnent les Épreuves dans ARC Raiders ?
Le système des Épreuves est simple : chaque semaine, les joueurs doivent compléter une série de défis à difficulté variable. Chaque défi est noté selon un système d'étoiles :
- 1 étoile → récompense Inhabituel
- 2 étoiles → récompense Rare
- 3 étoiles → récompense Épique
Les joueurs peuvent ensuite comparer leurs performances sur un classement communautaire
. Plus vous grimpez dans le classement à la fin de la semaine, plus les récompenses sont prestigieuses. Vous obtiendrez également d'autres récompenses en fonction du classement saisonnier qui permet, entre autres, d'obtenir des cosmétiques.
Rappelons qu'il faut évidemment rentrer en vie pour valider les points de l'Épreuve.
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