ARC Raiders : Découvrez les Épreuves de la semaine 6 (1-8 décembre) et nos astuces

De nouvelles Épreuves sont disponibles dans ARC Raiders, vous demandant d'effectuer quelques tâches spéciales pour gagner des récompenses exclusives. Voici ce qui vous attend pour la semaine 6 (1-8 décembre).
Chaque lundi, Embark Studios
met à jour le système d'Épreuves hebdomadaires
dans son shooter coopératif ARC Raiders
. Ces défis permettent aux joueurs de relever de nouveaux objectifs, d'améliorer leur score sur les classements mondiaux et de débloquer des récompenses uniques comme des packs, des cosmétiques ou des objets rares.
La semaine 6 des Épreuves
est désormais en ligne, et les joueurs ont jusqu'au lundi 8 décembre 2025
pour accomplir les défis avant leur réinitialisation.
Liste des Épreuves de la semaine 6 d'ARC Raiders
Voici les défis à relever cette semaine dans ARC Raiders :
- Infliger des dégâts aux Frelons
- Livrer des objets transportables
- Endommager des Artificiers, des Bondisseurs ou des Bastions
- Détruire des Pops
- Ouvrir des sondes ARC
Nos conseils pour réussir les Épreuves de la semaine 6
Certaines missions sont simples, d'autres demandent plus de préparation. Voici nos astuces pour atteindre les trois étoiles sur chaque défi :
Infliger des dégâts aux Frelons
Les Frelons apparaissent fréquemment sur toutes les cartes du jeu. Profitez des raids nocturnes pour maximiser les apparitions d'ennemis et en éliminer un grand nombre rapidement. Partez avec un équipement adéquat et tentez de revenir en vie, pour sécuriser vos points et votre progression.
Livrer des objets transportables
Le plus simple ici est de livrer les caisses dans les dépôts de terrain
, que vous ferez facilement sur la carte Champ de bataille du barrage, par exemple.
Endommager des Artificiers, des Bondisseurs ou des Bastions
Il s'agit très probablement de l'Épreuve la plus compliquée de la semaine. Ces ennemis puissants apparaissent également sur toutes les cartes et vous pourrez privilégier les raids nocturnes pour maximiser vos chances d'en croiser.
Nous vous conseillons d'utiliser des armes explosives ou des armes à longue portée pour les neutraliser sans vous mettre en danger, étant donné qu'ils peuvent vous tuer très rapidement...
Détruire des Pops
Défi assez facile qui progressera très rapidement sur la carte Ville enfouie, étant donné que nous en trouvons en très grand nombre, notamment lors de l'extraction, puisqu'ils gardent l'entrée du métro. Lancez donc des parties sur cette carte avec l'objectif de les détruire.
Ouvrir des sondes ARC
Les sondes apparaissent de manière aléatoire, mais les chances augmentent pendant certaines variantes de cartes. Sinon, il faudra être attentif lorsque vous en verrez.
Comment fonctionnent les Épreuves dans ARC Raiders ?
Le système des Épreuves est simple : chaque semaine, les joueurs doivent compléter une série de défis à difficulté variable. Chaque défi est noté selon un système d'étoiles :
- 1 étoile → récompense Inhabituel
- 2 étoiles → récompense Rare
- 3 étoiles → récompense Épique
Les joueurs peuvent ensuite comparer leurs performances sur un classement communautaire
. Plus vous grimpez dans le classement à la fin de la semaine, plus les récompenses sont prestigieuses. Vous obtiendrez également d'autres récompenses en fonction du classement saisonnier qui permet, entre autres, d'obtenir des cosmétiques.
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