ARC Raiders : Découvrez les Épreuves de la semaine 6 (1-8 décembre) et nos astuces

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 décembre 2025 à 18h16
De nouvelles Épreuves sont disponibles dans ARC Raiders, vous demandant d'effectuer quelques tâches spéciales pour gagner des récompenses exclusives. Voici ce qui vous attend pour la semaine 6 (1-8 décembre).
ARC Raiders : Découvrez les Épreuves de la semaine 6 (1-8 décembre) et nos astuces
Chaque lundi, Embark Studios met à jour le système d'Épreuves hebdomadaires dans son shooter coopératif ARC Raiders. Ces défis permettent aux joueurs de relever de nouveaux objectifs, d'améliorer leur score sur les classements mondiaux et de débloquer des récompenses uniques comme des packs, des cosmétiques ou des objets rares.

La semaine 6 des Épreuves est désormais en ligne, et les joueurs ont jusqu'au lundi 8 décembre 2025 pour accomplir les défis avant leur réinitialisation.

Liste des Épreuves de la semaine 6 d'ARC Raiders

Voici les défis à relever cette semaine dans ARC Raiders :
  • Infliger des dégâts aux Frelons
  • Livrer des objets transportables
  • Endommager des Artificiers, des Bondisseurs ou des Bastions
  • Détruire des Pops
  • Ouvrir des sondes ARC 
epreuves-semaines6

Nos conseils pour réussir les Épreuves de la semaine 6

Certaines missions sont simples, d'autres demandent plus de préparation. Voici nos astuces pour atteindre les trois étoiles sur chaque défi :

Infliger des dégâts aux Frelons

Les Frelons apparaissent fréquemment sur toutes les cartes du jeu. Profitez des raids nocturnes pour maximiser les apparitions d'ennemis et en éliminer un grand nombre rapidement. Partez avec un équipement adéquat et tentez de revenir en vie, pour sécuriser vos points et votre progression.

Livrer des objets transportables

Le plus simple ici est de livrer les caisses dans les dépôts de terrain, que vous ferez facilement sur la carte Champ de bataille du barrage, par exemple. 

Endommager des Artificiers, des Bondisseurs ou des Bastions

Il s'agit très probablement de l'Épreuve la plus compliquée de la semaine. Ces ennemis puissants apparaissent également sur toutes les cartes et vous pourrez privilégier les raids nocturnes pour maximiser vos chances d'en croiser.

artificier
Nous vous conseillons d'utiliser des armes explosives ou des armes à longue portée pour les neutraliser sans vous mettre en danger, étant donné qu'ils peuvent vous tuer très rapidement...

Détruire des Pops

Défi assez facile qui progressera très rapidement sur la carte Ville enfouie, étant donné que nous en trouvons en très grand nombre, notamment lors de l'extraction, puisqu'ils gardent l'entrée du métro. Lancez donc des parties sur cette carte avec l'objectif de les détruire. 

pop

Ouvrir des sondes ARC 

Les sondes apparaissent de manière aléatoire, mais les chances augmentent pendant certaines variantes de cartes. Sinon, il faudra être attentif lorsque vous en verrez.

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Comment fonctionnent les Épreuves dans ARC Raiders ?

Le système des Épreuves est simple : chaque semaine, les joueurs doivent compléter une série de défis à difficulté variable. Chaque défi est noté selon un système d'étoiles :
  • 1 étoile → récompense Inhabituel 
  • 2 étoiles → récompense Rare
  • 3 étoiles → récompense Épique 
Les joueurs peuvent ensuite comparer leurs performances sur un classement communautaire. Plus vous grimpez dans le classement à la fin de la semaine, plus les récompenses sont prestigieuses. Vous obtiendrez également d'autres récompenses en fonction du classement saisonnier qui permet, entre autres, d'obtenir des cosmétiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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