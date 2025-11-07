ARC Raiders : Comment obtenir et utiliser les plans/schémas d'armes ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 novembre 2025 à 15h22
Vous vous demandez comment obtenir des plans d'armes dans ARC Raiders ? Nous vous disons tout à leur sujet.
ARC Raiders : Comment obtenir et utiliser les plans/schémas d'armes ?
Dans ARC Raiders, les plans (ou Blueprints en anglais) sont parmi les objets les plus précieux du jeu. Ils permettent de débloquer de nouvelles recettes de fabrication à utiliser dans votre atelier à Speranza. Une fois appris, un plan reste disponible de façon permanente et peut servir à fabriquer des armes inédites, des améliorations d'équipement comme des silencieux, ou encore des versions améliorées de vos armes existantes.

Où trouver des plans d'armes dans ARC Raiders ?

Les plans, appelés schémas dans le jeu, apparaissent de manière aléatoire dans le monde du jeu, mais certains lieux augmentent vos chances d'en trouver :
  • Les zones à butin élevé
  • Les portes verrouillées nécessitant une clé
  • Les conteneurs de Raiders
  • Les missions de nuit, plus risquées mais souvent plus rentables
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Pour maximiser vos gains tout en limitant les risques, privilégiez les missions nocturnes avec un équipement gratuit. Dirigez-vous rapidement vers les zones de butin, fouillez, puis partez en extraction sans perdre de temps. Cette méthode est risquée, mais très efficace, et même en cas d'échec, vous ne perdez rien d'important si ce n'est ce que vous avez looté.

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Comment sécuriser et apprendre un plan ?

Une fois un plan récupéré, il faut impérativement l'extraire et le ramener à Speranza sans mourir. Une fois en sécurité :
  • Ouvrez votre inventaire.
  • Sélectionnez le plan obtenu.
  • Choisissez l'option « Consommer et apprendre ».
Le plan sera alors détruit, mais sa recette restera débloquée de manière permanente pour la fabrication.

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Pour créer les objets débloqués, vous aurez besoin du bon établi dans votre atelier. Par exemple, un plan d'arme avancée peut nécessiter un établi d'armurier de niveau 2 ainsi que des composants spécifiques. Certains plans améliorent même vos recettes existantes. Et si votre station n'est pas au niveau, pas de panique. Vous débloquez la recette mais ne pourrez tout simplement pas encore fabriquer l'objet en question. 

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En bref, les plans d'armes sont essentiels pour progresser dans ARC Raiders. Apprenez à repérer les zones à fort butin, sécurisez vos trouvailles et enrichissez votre atelier à Speranza. Plus vous collecterez de plans, plus vos armes et équipements deviendront puissants, un atout majeur pour survivre face aux dangers du monde d'ARC Raiders.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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