ARC Raiders : Comment obtenir et utiliser les plans/schémas d'armes ?

Vous vous demandez comment obtenir des plans d'armes dans ARC Raiders ? Nous vous disons tout à leur sujet.

Où trouver des plans d'armes dans ARC Raiders ?

Les zones à butin élevé

Les portes verrouillées nécessitant une clé

Les conteneurs de Raiders

Les missions de nuit, plus risquées mais souvent plus rentables

Comment sécuriser et apprendre un plan ?

Ouvrez votre inventaire.

Sélectionnez le plan obtenu.

Choisissez l'option « Consommer et apprendre ».

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Dans, les plans (ou Blueprints en anglais) sont parmi les objets les plus précieux du jeu. Ils permettent deà utiliser dans votre atelier à Speranza. Une fois appris, un plan reste disponible de façon permanente et peut servir à fabriquer des armes inédites, des améliorations d'équipement comme des silencieux, ou encore des versions améliorées de vos armes existantes.Les plans, appelés schémas dans le jeu, apparaissent de manière aléatoire dans le monde du jeu, mais certains lieux augmentent vos chances d'en trouver :Pour maximiser vos gains tout en limitant les risques, privilégiez les missions nocturnes avec un équipement gratuit. Dirigez-vous rapidement vers les zones de butin, fouillez, puis partez en extraction sans perdre de temps. Cette méthode est risquée, mais très efficace, et même en cas d'échec, vous ne perdez rien d'important si ce n'est ce que vous avez looté.Une fois un plan récupéré, il faut impérativement l'extraire et le ramener à Speranza sans mourir. Une fois en sécurité :Le plan sera alors détruit, mais sa recette restera débloquée de manière permanente pour la fabrication.Pour créer les objets débloqués,. Par exemple, un plan d'arme avancée peut nécessiter un établi d'armurier de niveau 2 ainsi que des composants spécifiques. Certains plans améliorent même vos recettes existantes. Et si votre station n'est pas au niveau, pas de panique. Vous débloquez la recette mais ne pourrez tout simplement pas encore fabriquer l'objet en question.En bref,. Apprenez à repérer les zones à fort butin, sécurisez vos trouvailles et enrichissez votre atelier à Speranza. Plus vous collecterez de plans, plus vos armes et équipements deviendront puissants, un atout majeur pour survivre face aux dangers du monde d'