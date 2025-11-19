ARC Raiders : Comment améliorer ses armes et l'Armurier ?

Nous vous expliquons comment améliorer vos armes et vos établis dans ARC Raiders, pour gagner en puissance lors de vos périlleuses sorties.

Déverrouiller l'Armurier, la première étape indispensable

20 Pièces en caoutchouc

20 Pièces métalliques

Comment faire évoluer votre établi

Améliorer ses armes

Les armes communes demandent des ressources basiques.

Les armes de haute rareté exigent des matériaux de la même couleur, souvent très difficiles à dénicher.





Dans l'univers impitoyable d', votre capacité de survie ne dépend pas seulement de vos réflexes, mais surtout de votre puissance de feu. Si l'équipement standard fourni gratuitement reste de très bonne qualité, il est recommandé de mieux s'équiper pour certaines situations. Pour sécuriser vos extractions et dominer le terrain, il est impératif de ne pas stagner avec votre arsenal de départ. La clé de la progression réside dans. Voici la marche à suivre pour débloquer l'Armurier et transformer votre inventaire.Au début de votre aventure, vous remarquerez que l'établi d'armes, désigné sous le nom d'Armurier, est inaccessible. C'est pourtant la pierre angulaire de votre progression militaire. Heureusement, le rendre opérationnel est l'une de vos premières missions et ne demande pas un investissement excessif.Pour installer l'Armurier, vous devez réunir les ressources suivantes :Ces matériaux se trouvent assez facilement lors de vos premières expéditions. Si votre stock est vide, le secret réside dans le recyclage. Ne laissez rien traîner, ramassez tout ce qui ressemble à de la technologie ARC ou de l'équipement usagé, comme les parachutes, pour les démanteler. C'est souvent en recyclant ce bric-à-brac que vous obtiendrez rapidement les composants manquants. Sinon, vous pouvez compter sur Coquillard qui vous les fournira au fur et à mesure.Une fois les matériaux en poche, direction votre Atelier dans le lobby principal. Cliquez sur Installer pour créer la station Armurier I. Gardez ce réflexe en tête, car l'Atelier abrite d'autres stations vitales à construire de la même manière.Posséder l'Armurier est un début, mais pour rester compétitif, il faut l'entretenir. Votre station débute au niveau 1, ce qui bride les améliorations d'armes disponibles. Pour accéder aux modifications de haut niveau, vous devez impérativementEn naviguant dans le menu de l'Armurier, rendez-vous dans l'onglet « Niveau supérieur ». Le jeu vous indiquera les ressources requises pour passer au palier suivant. C'est un investissement stratégique,. Dès que vous avez les ressources, validez l'amélioration pour étendre vos possibilités de crafting.Une fois votre station prête, passez à l'action via l'onglet « Amélioration d'armes ». Le système est gratifiant puisque chaque niveau gagné par une arme, si ce n'est la perte de ressources. C'est un gain de puissance pur.Le processus est simple : sélectionnez l'arme, vérifiez le coût, et validez. Attention toutefois à la rareté de l'équipement :Voilà,, vous savez comment améliorer vos armes dans ARC Raiders. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de le faire pour chaque arme, et que cela ne vaut pas le coup non plus. Mais lorsque vous souhaitez vous amuser avec un équipement puissant ou tenter une sortie plus risquée, améliorer ses armes est une bonne chose.