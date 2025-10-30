Entre Battlefield 6 et le reste, Apex Legends rappelle qu'il est toujours là et annonce sa nouvelle saison

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2025 à 17h29
Respawn et EA présentent Amplification, la prochaine saison d'Apex Legends, dans une bande-annonce explosive. Entre refonte d'Olympus, Légendes retravaillées et nouvelles mécaniques, la saison promet de changer la donne.
Entre Battlefield 6 et le reste, Apex Legends rappelle qu'il est toujours là et annonce sa nouvelle saison
EA et Respawn Entertainment ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Apex Legends Amplification, donnant un aperçu des nombreuses nouveautés à venir dès le 4 novembre 2025. Cette mise à jour majeure introduit une version repensée d'Olympus, revoit l'équilibrage de plusieurs Légendes phares, ajoute un nouvel accessoire d'arme et améliore la mobilité globale du jeu.

Olympus et les Légendes font peau neuve

Baptisée Ascension d'Olympus, cette nouvelle version de la carte emblématique offre un gameplay plus fluide et stratégique. Quatre nouveaux points d'intérêt viennent enrichir la ville flottante, dont le campus de l'université Somers, le Moteur Gravitationnel et la gigantesque plateforme Stabilisateur. Le Chantier naval accueille aussi des plateformes surélevées qui favorisent le combat vertical.

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Du côté des Légendes, trois favorites profitent d'un rééquilibrage bienvenu. Valkyrie gagne en vitesse et en réactivité grâce à un Jetpack rechargé trois fois plus vite et une Salve de missiles désormais capable de scanner les ennemis touchés. Rampart améliore sa défense avec des murs renforcés et un champ de force doté d'un toit, tandis que Horizon bénéficie d'une meilleure mobilité aérienne avec un Ascenseur de gravité plus rapide et un Trou noir plus résistant.

Ces ajustements renforcent la diversité des styles de jeu tout en offrant des possibilités tactiques inédites.

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Nouvel accessoire et mobilité repensée

L'accessoire Double action débarque avec une puissance redoutable sur l'Alternator. En tirant avec ses deux canons simultanément, l'arme devient un véritable monstre à courte portée, idéale pour les combats rapprochés où la rapidité fait la différence.

Côté déplacement, la grimpe propulsée offre un élan vers l'avant lors des escalades, rendant les affrontements plus dynamiques. Le Trident profite quant à lui d'une meilleure maniabilité, avec des collisions retravaillées et une santé propre affichée à l'écran, pour des courses plus nerveuses et stratégiques.

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La saison Amplification introduit évidemment un nouveau Passe de combat rempli de contenus inédits avec des skins légendaires, des bannières personnalisées, des traqueurs de statistiques et des objets cosmétiques exclusifs. De quoi personnaliser son style tout en affichant ses exploits sur le champ de bataille.

Alors que Battlefield 6 bat son plein, avec son battle royale, que ARC Raiders vient de sortir et que Fortnite s'apprête à lancer une nouvelle saison, Apex Legends compte lui aussi rappeler qu'il existe. Rendez-vous avec sa nouvelle saison Amplification dès le 4 novembre, sur toutes les plateformes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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