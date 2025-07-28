Apex Legends tease Confrontation, sa nouvelle saison, avec un mode de jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 juillet 2025 à 18h30
Les joueurs d'Apex Legends découvriront très vite la nouvelle saison du battle royale, qui vient de se révéler avec un nom et quelques informations qui pourraient faire plaisir aux joueurs.
Apex Legends tease Confrontation, sa nouvelle saison, avec un mode de jeu
EA et Respawn continue de proposer de nouvelles choses aux joueurs d'Apex Legends. Bien que la communauté soit de moins en moins importante, notamment à cause d'une forme de lassitude du genre battle royale, les développeurs ont toujours des idées pour attirer les joueurs. Cette nouvelle saison, nommée Confrontation, devrait évidemment les intéresser.

Confrontation se dévoile pour Apex Legends

Nous n'avons pas encore moult informations, mais cette nouvelle saison, nommée Confrontation, mettra encore plus en avant l'intensité d'Apex Legends. La vidéo d'annonce ne nous dit pas grand-chose évidemment, puisqu'il va falloir patienter encore quelques jours, mais de légers indices semblent se glisser dans ces images, que les plus perspicaces et connaisseurs auront peut-être trouvé. Dans tous les cas, les combats seront au rendez-vous.

Miniature vidéo

Nouvelle version d'une arme

apex-legends-re45
L'une des armes classiques d'Apex Legends, le RE-45, également présente dans l'arsenal de Ballistic, devrait avoir le droit à une nouvelle version. Les détails ne sont pas encore connus, mais EA les dévoilera très vite.

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Nouveau mode de jeu promis 

Enfin, l'autre point important de cette saison est l'ajout d'un nouveau mode de jeu. Celui-ci sera permanent et promet d'être centré sur les combats, de quoi faire plaisir à celles et ceux qui ne cherchent que les affrontements, sans passer par la case loot. Plus d'informations seront prochainement communiquées.

Notez qu'EA et Respawn promettent aussi une nouvelle méta qui changera le gameplay et la façon de jouer. Plus de réponses seront données le 30 juillet à l'occasion d'une nouvelle bande-annonce. Quant à cette saison, elle arrivera le mardi 5 août. D'ici là, toutes les nouveautés auront été dévoilées.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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