Apex Legends sort sa nouvelle saison en catimini, la communauté pas au rendez-vous

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 novembre 2024 à 12h50
Respawn et EA ont fait le choix de revoir leur communication pour la sortie de la nouvelle saison d'Apex Legends, la 23e.
Apex Legends sort sa nouvelle saison en catimini, la communauté pas au rendez-vous
Ce 5 novembre dans la soirée, Apex Legends a publié sa 23e saison depuis sa sortie, nommée Abysses cosmiques. Et contrairement a d'habitude, nous n'avons eu le droit à aucun teasing ni communication pour faire monter la température. La bande-annonce de la saison a été publiée environ une heure avant sa sortie, et cela n'a pas réellement plu aux joueurs.

D'ailleurs, ces derniers n'ont pas réellement sauté sur l'occasion pour découvrir les maigres nouveautés, et sur Steam, le nombre d'utilisateurs est au plus bas depuis janvier 2021, quand le titre venait de débarquer sur Steam. Une communication qui ne va pas aider le battle royale, déjà en difficulté.

La saison 23 d'Apex Legends est disponible et se la joue Fortnite

Comme nous vous le disions, Respawn et EA n'ont pas suivi le chemin habituel, qui réservait plusieurs jours de teasing, avant d'enfin libérer les joueurs avec le contenu. Cette fois, nous n'avons rien eu, au grand dam des joueurs qui ont montré leur mécontentement sur les réseaux sociaux. D'autant plus que le thème de la saison est un retour aux sources, ce qui n'a pas manqué certaines comparaisons avec son principal concurrent : Fortnite.
Quoi qu'il en soit, les joueurs ne sont pas au rendez-vous, probablement parce que la majorité n'est pas au courant que du contenu est disponible. Sur Steam, le pic des 24 dernières heures est relativement faible puisqu'il n'affiche que 125 844 utilisateurs. Le lancement de saison le plus faible depuis novembre 2020 et l'arrivée sur Steam du battle royale.

chute-apex
Ces chiffres devraient quand même augmenter ces prochains jours, mais la communication d'EA reste très étrange. Concernant les nouveautés, nous avons le droit à un mode de jeu, Retour aux sources, qui met en avant la version originale du Canyon des Rois en supprimant certaines caractéristiques ajoutées ces dernières années. D'ailleurs, la bande-annonce ressemble comme deux gouttes d'eau à la première pour Apex Legends. 

Miniature vidéo

Lifeline est quant à elle rework avec de nouvelles capacités, tandis qu'une nouvelle fonctionnalité, reliques de faille, permettant d'obtenir des armes puissantes, est disponible. Les joueurs pourront aussi obtenir une nouvelle arme de mêlée, Griffe du rapace. Vous pouvez retrouver tous les détails dans le patch notes officiel de la saison 23 d'Apex Legends.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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