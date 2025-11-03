Apex Legends saison 27 Amplification : À quelle heure sort la mise à jour de la nouvelle saison ?

Les joueurs d'Apex Legends vont pouvoir découvrir la saison 27 du battle royale, nommée Amplification, ce 4 novembre 2025. Il faudra cependant patienter, étant donné que l'heure de sortie de la mise à jour est en fin de journée.
Si EA et Respawn ont largement revu leur campagne marketing, en abandonnant les longs teasing, nous avons eu les premières informations concernant la nouvelle saison d'Apex Legends, la vingt-septième, qui arrive ce 4 novembre, et pourrait attirer les joueurs avec certains changements. De fait, une partie de la communauté se demande à quelle heure sortira la saison Amplification d'Apex Legends
.
À quelle heure sort la MàJ de la saison 27 Amplification d'Apex Legends ?
Une partie de la communauté se demande effectivement quand sera disponible cette fameuse mise à jour
, qui ajoutera donc certaines choses intéressantes au battle royale. Mais pour ce qui est de l'heure de sortie, les développeurs n'ont pas partagé officiellement l'heure
.
Cependant, si nous nous référons aux dernières saisons, Respawn et EA lancent, dans la quasi-totalité des cas, pour ne pas dire toujours, les mises à jour en début de soirée, entre 18h et 19h, heure française
. Attendez-vous donc à pouvoir en profiter à partir de ce mardi 4 novembre, à 19h au plus tard
, pour cette fois, si tout se passe bien. Les serveurs entrent en maintenance
à ce moment, et le patch peut ensuite être téléchargé (sur consoles, et notamment PlayStation, il est possible de prétélécharger la mise à jour 24 heures avant son arrivée). Cet horaire est valable pour toutes les plateformes.
Côté contenu, si vous n'avez pas suivi avec passion les révélations de Respawn de la saison Amplification
, sachez que nous découvrirons plusieurs nouvelles choses intéressantes comme :
- Nouvelle version de la carte Olympus avec quatre zones inédites.
- Refonte du Chantier naval favorisant le combat vertical.
- Changements majeurs pour 3 Légendes
- Valkyrie : jetpack rechargé 3x plus vite et missiles qui scannent les ennemis.
- Rampart : murs renforcés et champ de force avec toit.
- Horizon : ascenseur de gravité plus rapide et trou noir plus résistant.
- Nouvel accessoire Double action pour l'Alternator, plus puissant à courte portée.
- Nouvelle mécanique de grimpe propulsée pour plus de mobilité.
- Trident amélioré : maniabilité, collisions et barre de santé affichée.
- Ajustements généraux pour plus de fluidité et d'équilibre.
La taille de la mise à jour n'a pas été communiquée, mais nul doute qu'elle sera assez importante, étant donné le nombre de nouveautés et changements implantés. Les petites connexions devront donc patienter encore un peu plus que les autres. Rendez-vous vers 19h, ce mardi 4 novembre, pour découvrir la mise à jour de la saison 26 d'Apex Legends nommée Amplification
.
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