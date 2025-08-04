Apex Legends saison 26 Confrontation : À quelle heure sort la mise à jour de la nouvelle saison ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 août 2025 à 17h37
Les joueurs d'Apex Legends vont pouvoir découvrir la saison 26 du battle royale, nommée Confrontation, ce 5 août 2025. Il faudra cependant patienter, étant donné que l'heure de sortie de la mise à jour est en fin de journée.
Apex Legends saison 26 Confrontation : À quelle heure sort la mise à jour de la nouvelle saison ?
Depuis quelques jours et le début du teasing de la part de Respawn et Electronic Arts, les joueurs d'Apex Legends n'attendent que ce mardi 5 août 2025 pour découvrir les nouveautés de la saison 26 du battle royale, laquelle est nommée Confrontation et marque enfin du contenu intéressant pour la communauté.

Cette fois, les équipes ont prévu du lourd en termes de contenu, avec un nouveau mode de jeu permanent, l'amélioration de deux Légendes ou encore une nouvelle version pour une arme. Mais avant de retrouver tout ça, retrouvez l'heure de sortie de la saison 26 d'Apex Legends

À quelle heure sort la MàJ de la saison 26 Confrontation d'Apex Legends ?

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De ce fait, de nombreux joueurs se demandent quand sera disponible cette fameuse mise à jour, qui ajoutera donc certaines choses intéressantes au battle royale. Mais pour ce qui est de l'heure de sortie, les développeurs n'ont pas partagé officiellement l'heure.

Cependant, si nous nous référons aux dernières saisons, Respawn et EA lancent, dans la quasi-totalité des cas, pour ne pas dire toujours, les mises à jour en début de soirée, entre 18h et 19h, heure française. Attendez-vous donc à pouvoir en profiter à partir de ce mardi 5 août, à 19h, pour cette fois, si tout se passe bien. Les serveurs entrent en maintenance à ce moment, et le patch peut ensuite être téléchargé (sur consoles, et notamment PlayStation, il est possible de prétélécharger la mise à jour 24 heures avant son arrivée). Cet horaire est valable pour toutes les plateformes.

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Côté contenu, si vous n'avez pas suivi avec passion les révélations de Respawn de la saison Confrontation, sachez que nous découvrirons plusieurs nouvelles choses intéressantes comme :
  • Mode de jeu Joker qui promet un gameplay rapide, sans besoin de chercher du butin, axé sur les affrontements.
  • Optimisation pour Caustic et Bangalore au niveau de l'utilisation de la fumée, pour la rendre plus intéressante.
  • Le RE-45 profite d'une amélioration et s'avère ultra puissant.
  • Nouvelles capacités avec les amplificateurs.
  • Toujours des améliorations pour les parties classées.

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La taille de la mise à jour n'a pas été communiquée, mais nul doute qu'elle sera assez importante, étant donné le nombre de nouveautés et changements implantés. Les petites connexions devront donc patienter encore un peu plus que les autres. Rendez-vous vers 19h, ce mardi 5 août, pour découvrir la mise à jour de la saison 26 d'Apex Legends nommée Confrontation.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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