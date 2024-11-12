Apex Legends pourrait proposer un abonnement payant à la Fortnite, pour augmenter ses revenus

EA et Respawn pourraient implanter un abonnement payant dans Apex Legends, dans le but de proposer plus de récompenses aux joueurs tout en augmentant ses bénéfices.
Disponible depuis bientôt 6 ans, Apex Legends
peine à progresser et cela se ressent aussi bien en jeu, du côté des développeurs que des joueurs. La dernière saison n'a même pas bénéficié du teasing habituel, puisque le studio s'est contenté de livrer le contenu, sans faire monter la température sur les réseaux sociaux. Les joueurs sont de moins en moins nombreux et cela impacte directement les revenus d'Apex Legends
, qui était très rentable lors de avènement.
En s'inspirant de ce que peuvent faire les autres, et surtout ses concurrents, EA et Respawn pourraient bientôt mettre en place un abonnement premium
.
Vers un abonnement mensuel pour Apex Legends ?
Electronic Arts pourrait introduire une nouvelle option d'abonnement pour Apex Legends
, avec des récompenses mensuelles et le Passe de combat inclus, selon un récent sondage envoyé à certains joueurs, également obtenu par Insider Gaming
. Inspiré par le Club Fortnite
, l'abonnement pourrait offrir aux joueurs d'Apex Legends une quantité mensuelle de monnaie du jeu, les Pièces Apex, des récompenses exclusives et le Passe de combat en échange d'un montant fixe chaque mois
. Le modèle du Club Fortnite propose des skins, des V-bucks, et le fameux Passe de combat pour 11,99 € par mois.
Pour l'instant, EA n'a pas encore annoncé officiellement cette initiative, mais le sondage laisse entendre qu'elle est sérieusement envisagée. Historiquement, EA a souvent utilisé ces sondages pour tester des idées qui finissent par être intégrées au jeu. Cette volonté d'explorer davantage de sources de revenus s'aligne avec les récents objectifs financiers de l'éditeur. En effet, plus tôt cette année, EA avait révélé ne pas avoir atteint ses cibles de monétisation pour Apex Legends, un constat réitéré par le PDG d'EA, Andrew Wilson, lors d'un appel aux investisseurs. Son discours appelait également à « innover dans l'expérience centrale du jeu
» pour maintenir l'intérêt des joueurs.
Récemment, les joueurs ont pu voir ces objectifs avec le retour de la carte d'origine d'Apex Legends à l'occasion de la sortie de la saison Abysses cosmiques
, en exploitant la nostalgie des joueurs pour attirer de nouveau l'attention sur le jeu, un peu comme le fait Epic Games avec Fortnite
. Bien que ce retour ait trouvé un écho chez une partie de la communauté, il reste à voir si Apex Legends parviendra à maintenir sa base de joueurs face à la concurrence féroce et aux attentes changeantes du public. Mais l'ajout d'un abonnement payant pourrait ne pas être vu d'un très bon œil, puisque la communauté réclame de nombreux changements et améliorations, qui n'ont jamais été faits.
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