ANANTA refait parler de lui et nous donne rendez-vous dans quelques jours

Il est resté très silencieux pendant de longs mois. Mais ANANTA n'est pas mort et il compte bien le prouver dans quelques jours comme le suggère un message partagé par un grand nom du monde du jeu vidéo.

Cela fait presque un an qu'ANANTA, le titre développé par Naked Rain, n'a pas fait parler de lui. La dernière information en date remonte au 23 septembre 2025 avec la mise en ligne d'une longue vidéo de gameplay. Mais depuis, c'est le silence radio, au point d'inquiéter sérieusement les joueurs et joueuses qui guettent son arrivée.

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Cependant, une bonne nouvelle partagée sur X devrait rassurer les curieux. Geoff Keighley a confirmé qu'ANANTA reviendrait sur le devant de la scène dans très peu de temps.

ANANTA présent à la gamescon 2026

Rappelons qu'ANANTA a été officialisé il y a un an à peine au cours du Tokyo Game Show 2025. Mais l'image partagée par Geoff Keighley sur son compte X est explicite. Nous pouvons y voir les deux personnages du premier trailer en train de courir sur le toit de plusieurs voitures à l'arrêt. Mais le héros visible au premier plan tient dans la main un clap de cinéma avec une date : celle du 24 août.

Swing into the vibrant streets of ANANTA.



Catch a fresh look at the game live on the #OpeningNightLive stage next Tuesday, August 25.



Watch the global livestream at 8p CEST / 2p ET / 11a PT. pic.twitter.com/Hs1fSd5CM1 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 18, 2026

Vous l'aurez deviné : le maitre de cérémonie de l'Opening Night Live de la gamescon confirme que de nouvelles images du jeu seront montrées lors de l'événement. Mais la date indiquée sur l'image est un peu trompeuse car les spectateurs devront être devant leur écran le 25 août 2026 à 20 heures (heure française) pour découvrir ce nouvel aperçu.

Un titre encore très secret, bien qu'ayant déjà fait forte impression

Aucune information concernant le contenu de cette présentation n'a été dévoilée. Mais les curieux ont certainement de grandes attentes car le titre avait marqué avec son vaste monde ouvert, ses personnages colorés et son système d'exploration étrangement familier.

Pour en savoir plus, il faut maintenant patienter jusqu'au 25 août prochain. Rappelons qu'ANANTA n'a pas encore de date de sortie mais qu'il sera free-to-play et disponible sur PC, PlayStation 5 et sur supports mobiles.