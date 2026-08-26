ANANTA dévoile sa date de sortie et ses villes dans un trailer déjanté

Annoncé il y a quelques jours par Geoff Keighley, ANANTA a eu droit à son segment lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026. Pour l'occasion, un nouveau trailer a été partagé avec deux informations majeures.

Imaginez un monde urbain futuriste et coloré où vous pouvez voyager en voiture volante, vous promener entre les buildings avec un fil façon Spider-Man et combattre des robots. Même si cela semble excessif, c'est la promesse d'ANANTA, le RPG urbain en monde ouvert développé par Naked Rain.

Le 18 août dernier, le maître de cérémonie de l'Opening Night Live avait annoncé que le titre serait présent lors de l'événement. Il a d'ailleurs été l'un des premiers à passer sur la scène de la gamescom avec un trailer digne d'un film d'action.

Humour, nouvelle ville et action au programme d'ANANTA

Après une incroyable scène sur l'aile d'un avion en pleine tempête, le ton est donné : ANANTA vous invite à mener l'enquête mais sans être totalement sérieux. Le titre vous met dans la peau de plusieurs agents de l'A.C.D qui veillent à la sécurité de Nova City. Le trailer montre de nouvelles séquences de gameplay incluant de l'escalade, de l'infiltration, des combats, des courses-poursuites et plus encore.

De nouveaux personnages sont montrés à l'écran, mais également une toute nouvelle ville : Chongxiao, une cité entre verdures, temples anciens et immeubles évoquant ceux de Shanghai. Les nouveautés sont entrecoupées par des doses d'action, d'humour et par des références à Dragon Ball ou encore Gatsby le Magnifique.

Notez le rendez-vous dans vos agendas et préinscrivez-vous dès maintenant

La vidéo se termine avec la révélation que les joueurs attendaient : la date de lancement d'ANANTA. L'univers déjanté de Nova City ouvrira ses portes le 15 janvier 2027. Comme annoncé depuis ses débuts, le jeu sera free-to-play et ne proposera pas de système de gatcha pour obtenir les personnages. Néanmoins, il est possible que des achats cosmétiques payants soient proposés.

Les curieux peuvent d'ores et déjà se préinscrire sur le site officiel du jeu ou l'ajouter à leur liste de souhaits sur certains supports. En complément, la fiche du jeu a été créée sur Steam, afin d'obtenir plus de renseignements sur le jeu. Il faudra donc patienter jusqu'au début de l'année prochaine pour découvrir ANANTA sur PC, PlayStation 5 et supports mobiles.