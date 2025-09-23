ANANTA partage son gameplay à 100 à l'heure dans une longue vidéo

Après une longue absence, ANANTA revient et il n'est pas avare en images. Le titre de Naked Rain montre son gameplay en vidéo et il s'annonce très prometteur !
En décembre 2024, ANANTA
(longtemps connu sous le nom de Project Mugen) se dévoilait au travers d'un premier trailer complètement déjanté. Les curieux ont pu constater que le titre proposerait un gameplay atypique incluant des déplacements entre des buildings, des courses de voiture, des combats au corps à corps et un monde ouvert riche en activités variées. Mais depuis cette vidéo, le jeu était resté assez discret.
À quelques jours du Tokyo Game Show 2025, il a surpris la communauté en partageant une vidéo de 7 minutes de gameplay
. Ce trailer est l'occasion d'en apprendre plus sur l'univers du jeu, ses nombreuses interactions et l'impact de chaque action sur votre progression.
L'immersion et l'interaction : les clés du gameplay d'ANANTA
Dès les premières secondes de la vidéo, ANANTA
montre qu'il met l'accent sur la liberté d'exploration. Sur la route, en mer ou dans les airs, les joueurs semblent pouvoir explorer ce grand terrain de jeu urbain
comme ils le souhaitent. D'ailleurs, le jeu vous permet d'incarner chacun des membres de votre escouade et de changer de personnage simplement en le sélectionnant via un menu spécial.
Dans cette ville qui ne manque pas d'agitation, il y a toujours quelque chose à faire
. Parmi les activités annexes, il semble possible de prendre des selfies, de se rendre sur la plage, de jouer au basket, de faire des concours de baffes, de se rendre à des concerts, d'aller dans des boutiques et plus encore. La personnalisation semble également avoir une place importante car le personnage principal change de tenue à plusieurs reprises.
Au niveau des combats, l'interaction joue aussi un rôle majeur. S'il sera possible d'enchaîner coups de pied et de poing, votre personnage pourra réaliser des prises et même utiliser l'environnement pour mettre K.O les ennemis
. Les armes seront également de la partie, du classique bazooka en passant par le plus original club de golf
. Mais les affrontements reprennent aussi des éléments proches de ceux vus dans les jeux Marvel's Spider-Man
avec la possibilité d'observer les menaces d'un point surélevé ou de foncer sur eux en utilisant un système de « liane »
rappelant les fils de l'homme-araignée.
Un jeu free-to-play sans système de gacha pour ses personnages
En voyant les nombreux personnages féminins aux attributs animaliers, de nombreux joueurs ont supposé qu'ANANTA proposerait un système de bannières similaires à ceux utilisés dans Genshin Impact
ou dans Zenless Zone Zero
. Mais NetEase et Naked Rain auraient opté pour une autre approche.
Dans les colonnes du magazine japonais Famitsu, il a été précisé qu'ANANTA ne proposerait pas de système de gacha pour l'obtention de nouveaux personnages
. En revanche, ce système sera utilisé pour obtenir des éléments cosmétiques, des logements ou encore des véhicules inédits
. Mais il faudra encore patienter avant de découvrir ces surprises cosmétiques.
ANANTA est toujours en cours de développement et ne possède pas encore de date de sortie.
Le titre devrait être jouable sur PC, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android.
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