ANANTA partage son gameplay à 100 à l'heure dans une longue vidéo



le 23 septembre 2025 à 16h16 Publié par Justine Manchuelle le 23 septembre 2025 à 16h16

Après une longue absence, ANANTA revient et il n'est pas avare en images. Le titre de Naked Rain montre son gameplay en vidéo et il s'annonce très prometteur !