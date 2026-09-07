ANANTA promet déjà plusieurs années de contenu à ses futurs joueurs

Étant un jeu-service, ANANTA aura droit à un suivi et à des mises à jour régulières. Mais Naked Rain a décidé de frapper fort en dévoilant la durée minimale de suivi prévue pour le titre.

Pendant la gamescom 2026, ANANTA s'est montré à travers un nouveau trailer dévoilant notamment sa date de sortie. Depuis, Naked Rain a donné quelques précisions supplémentaire sur son jeu d'action en monde ouvert. Les développeurs ont notamment déclaré jouer avec l'affect des joueurs et leurs relations avec les personnages pour les inciter à dépenser de l'argent réel.

À lire également ANANTA dévoile sa date de sortie et ses villes dans un trailer déjanté

Car s'il est bien free-to-play, ANANTA reste un jeu-service qui souhaite retenir les utilisateurs le plus longtemps possible avec des accessoires payants et un suivi régulier. Sur ce point, le studio est très clair : le suivi est fait pour durer quelques années.

Le support d'ANANTA prévu jusqu'en 2034 sous certaines conditions

Les journalistes d'Insider Gaming, présents à la gamescom, ont eu l'occasion de tester des missions et de poser quelques questions aux équipes de Naked Rain. Quand le suivi a été évoqué, ceux-ci ont répondu que le titre avait été pensé sur le très long terme. Comme tout jeu-service, des ajouts réguliers sont nécessaires à l'engouement, mais aussi à la survie du jeu. Si son calendrier est maintenu, il devrait recevoir des mises à jour pendant 7 ans au minimum.

Toutefois, il faut garder à l'esprit que ces 7 ans de suivi annoncés ne sont en aucun cas une garantie de contenus ajoutés sur la période. La feuille de route d'ANANTA peut toujours évoluer selon le succès du jeu, les coûts de développement, le nombre de joueurs… Sa popularité lors des premiers mois d'exploitation pourra donc être déterminante pour son avenir.

Malgré tout, les équipes de Naked Rain sont optimistes et ont même déjà dévoilé une partie des éléments qui seront ajoutés après le lancement du titre.

Plus de 100 heures de jeu annoncées au lancement

Les développeurs annoncent déjà qu'ANANTA proposera à ses débuts plus de 100 heures de jeu réparties entre sa campagne principale, ses activités annexes et l'exploration des deux villes. Mais après les débuts de la version 1.0, le titre proposera régulièrement de nouvelles quêtes, de nouveaux personnages, de nouvelles zones à découvrir et plus encore.

En cela, il n'est pas très différent des géants comme Genshin Impact et Honkai: Star Rail. La grande différence réside dans le fait que les joueurs d'ANANTA débloqueront les personnages jouables au fil de l'histoire et non via un système de bannière. Mais pour découvrir le free-to-play de Naked Rain, il faut maintenant patienter jusqu'au 15 janvier 2027, date à laquelle il sera disponible sur PC, PS5 et supports mobiles.