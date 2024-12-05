ANANTA, le mélange entre Zenless Zone Zero, Marvel's Spider-Man et GTA, lance ses pré-inscriptions

Longtemps connu sous le nom de Project Mugen, ANANTA se dévoile dans un trailer un brin loufoque, dont certains détails ne sont pas sans rappeler des jeux bien connus.
Inspirés par Genshin Impact, de nouveaux projets d'A-RPG en monde ouvert sont régulièrement proposés aux amateurs du genre. Si Zenless Zone Zero et Wuthering Waves
figurent parmi les grands succès du genre, des rivaux sont en développement. Certains d'entre eux ont même déjà été présentés par le passé. C'est le cas de Project Mugen, qui est devenu ANANTA
.
Dévoilé pour la première fois au Tokyo Game Show 2023, cet A-RPG se lance dans les traces de Zenless Zone Zero
avec son univers futuriste, ses personnages hauts en couleur et son vaste environnement urbain. Le 5 décembre 2024, les joueurs ont pu découvrir un peu plus son gameplay et ses personnages via un trailer qui ne manque pas d'originalité.
ANANTA : un A-RPG reprenant des éléments de GTA et de Marvel's Spider-Man ?
L'histoire d'ANANTA vous transporte au cœur de Nova City, une mégalopole en proie à de multiples phénomènes surnaturels.
Pour mener l'enquête et protéger les habitants, vous incarnez un agent de la division Anti-Chaos Directorate
. Mais entre deux missions, vous aurez la possibilité de découvrir la ville et d'essayer de nombreuses activités, d'un entrainement de basket à une partie de fléchettes.
Les premiers détails surprenants qui sautent aux yeux concernant ANANTA sont les éléments d'exploration. Les images laissent sous-entendre que vous pourrez vous déplacer librement en voiture, à la manière d'un GTA
. Des courses urbaines sont également présentées, laissant envisager une activité secondaire riche en adrénaline ou des éléments de la trame principale. Mais un autre détail marquant est que les personnages peuvent se déplacer par les airs via un système de fil, rappelant celui de Spider-Man.
Cependant, les clins d'œil aux autres titres ne sont pas les seuls éléments marquants d'ANANTA. Le titre semble faire la part belle à l'excentricité, avec des toilettes se déplaçant en meute dans les rues, des voitures équipées de bras tronçonneuses, des graffitis capables de bouger et des personnages utilisant la télékinésie
en combat. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs visibles à l'écran, comme Lykaia la femme-loup ou Taffyy et ses oreilles de lapin.
L'arrivée du trailer marque également le début des préinscriptions d'ANANTA, accessibles à tous depuis le site officiel du jeu
. ANANTA est développé par Naked Rain et édité par NetEase. S'il ne possède pas encore de date de sortie, il est prévu sur PC, PlayStation 5 ainsi que sur les appareils iOS et Android.
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