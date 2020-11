Werewolf Among Us, la version chinoise copiée-collée, devient également un phénomène

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Les Chinois n'avaient pas très bien accueilli Among Us lorsque ce dernier était devenu un succès planétaire, en fin d'été dernier. Il était qualifié de pâle copie du Loup-Garou, ce qui laissait penser que le titre coopératif n'aurait aucun avenir dans l'empire du Milieu.Seulement voilà,(via South China Morning Post ), et les joueurs ont tout de suite accroché. En quelques jours, ce sont plus de 1 million de téléchargements qui ont été comptabilités (1 160 000),. Il surclasse même les jeux de Tencent, véritable monstre dans le domaine des jeux mobiles en Chine.Ce succès n'est en rien étonnant, puisqu'il s'inspire très largement de la version « normale » d'dans le monde entier. L'une des raisons pour lesquelles il ne s'est pas imposé en Chine, même s'il a un temps figuré parmi les jeux les plus téléchargés,Outre la temporalité, qui semble nous emmener dans un univers plus moyenâgeux,. Ce n'est pas la première fois qu'une copie arrive en Asie, puisque la Chine aime refaire les succès européens ou américains à sa sauce, notamment sur mobiles.