Among Us VR tient sa date de sortie

Date de sortie d'Among Us en VR

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Près d'un an après l'annonce d', le titre est sur le point de se rendre disponible sur cette plateforme. Après avoir organisé des tests à grande échelle pour voir si l'expérience être prête, les développeurs, le studio Schell Games, ont dévoilé la. Le titre pourra être acheté sur les boutiques de ces plateformes, comme Steam, Meta Quest Store ou le Rift Stores. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander sur certaines boutiques, dont Meta Quest Store, pour obtenir comme bonus un chapeau « Mini Crewmate ».Pour rappel, il s'agit d'une version totalement autonome et sans lien avec Among Us, ce qui empêche de pouvoir jouer ensemble. Vous ne pourrez évoluer qu'avec des joueurs étant sur Among Us VR. Mais l'expérience et le but du jeu restent les mêmes, réunissant entre 4 et 10 joueurs, parmi lesquels se cachent un ou plusieurs imposteurs, qu'il faudra démasquer avant qu'il ne vous tue tous. Plusieurs quêtes sont à faire en cours de partie, notamment pour aider à voir qui peut être l'imposteur se cachant parmi l'équipage.Rendez-vous, lequel sera vendu pour la somme de 9,99 €.