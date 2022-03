Among Us : Un crossover avec Halo en approche

watch out @Halo



Ayant rencontré un véritable succès seulement deux ans après sa sortie, Among Us ravit toujours autant les joueurs et les joueuses. Disponible sur la plupart des plateformes de jeu, le titre d'InnerSloth est, aujourd'hui, au cœur de l'actualité vidéoludique puisqu'En effet, très récemment, le compte Twitter officiel du jeu a posté un tweet laissant envisager l'arrivée du. Sur l'image accompagnant ce teaser, nous pouvons effectivement voirPar ailleurs, il est accompagné de 343 Guilty Spark.L'annonce est assez courte et floue puisque les développeurs se contentent d'interpeler le compte Halo, en écrivant : « Fais gaffe Halo. L'imposteur vient pour toi... très bientôt ». Le compte Twitter Xbox a, d'ailleurs, répondu à cette annonce avec un trait d'humour en disant : « Master Chief, tu pourrais nous expliquer ce que tu fais sur ce vaisseau ? ».Malheureusement, les développeurs de chez InnerSloth n'ont pas donné plus de précisions au sujet de ce crossover. De ce fait, nous ne connaissons pas encore la date d'arrivée de ce possible skin sur Among Us, qui devrait se faire d'ici quelques jours.Si vous désirez découvrirsur PC, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à un prix réduit :