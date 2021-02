Among Us : Mode Shérif, comment y jouer ?

Qu'est-ce que le mod Shérif sur Among Us ?

Comment jouer au mod Shérif dans Among Us ?

Téléchargez le mode sur la page GitHub de Jon Pepler.

Décompressez-le avec WinRAR ou 7Zip.

Ouvrez les fichiers du jeu Sur Steam faire clic droit → Gérer → Parcourir les fichiers locaux.

Faites une copie du jeu dans un nouveau dossier dans la partie common de Steam, que vous pouvez renommer comme vous voulez. Attention à ne pas le faire dans le dossier Among US.

Extrayez le dossier zippé dans ce nouveau dossier.

Faire un raccourci sur le bureau Clic droit sur le jeu → Envoyez-vers → Bureau (Créer un raccourci).



Among Us est l'un des jeux les plus populaires du moment, mais cela ne veut pas pour autant dire que les joueurs ne se lassent pas de l'expérience originale. C'est pour cela que la communauté travaille sur plusieurs mods, afin d'apporter un peu de nouveautés.Vous n'êtes pas savoir que dans Among Us , une équipe de crewmates doit survire dans un environnement envahi par un ou deux imposteurs. La seule option de ne pas perdre la partie et de ne pas se faire tuer tout en réussissant quelques missions ou en débusquant le ou les imposteurs, ce qui n'est évidemment pas la chose la plus facile. Toutefois, Jon Pepler a implanté une variante avec le, qui permet d'introduire, comme son nom l'indique, un. Celui-ci peut décider d'éliminer un joueur qu'il suspecte d'être un imposteur. S'il se trompe, le Shérif est éliminé de la partie.Comme souvent, seuls les joueurs PC peuvent en profiter et tous les joueurs du lobby doivent avoir installé le mod pour y jouer. Pour ne pas perdre de temps, nous vous expliquons les étapes à suivre :Vous pouvez désormais, tout en pouvant profiter de la version normale d'Among Us, puisque deux raccourcis seront disponibles sur votre bureau. Vous pouvez vérifier que vous avez fait les bonnes manipulations avec la capture d'écran ci-dessus.