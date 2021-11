Among Us : Les rôles, tout ce qu'il faut savoir

Les rôles dans Among Us

Les rôles des Crewmates

Scientifique Surveille les données vitales Le scientifique peut accéder aux données vitales des Crewmates à tout moment grâce à un outil portable. Cependant, ce dernier fonctionne grâce à des batteries, lesquelles pourront être rechargées grâce aux diverses tâches effectuées par le scientifique.

Ingénieur Utilise les vents L'ingénieur est le Crewmate qui peut profiter des bienfaits des vents afin de se déplacer plus rapidement et, potentiellement, prendre un flagrant délit les Imposteurs. Cependant, l'ingénieur ne pourra pas rester éternellement dans les conduits et devra faire attention lorsqu'il en sort.

Ange gardien Protège les Crewmates L'ange gardien est le fantôme du premier Crewmate sauvagement assassiné. Ils peuvent temporairement placer un bouclier et protéger les autres Crewmates encore en vie. Si cette protection est parfaitement utilisée, elle pourrait sauver la vie d'un Crewmate et contrecarrer les plans diaboliques des Imposteurs.

Le rôle de l'Imposteur

Shapeshifter (Changeforme) Se déguise Le shapeshifter peut changer son apparence et prendre celle d'un Crewmate. Utilisé parfaitement, ce rôle pourrait retourner le sens d'une partie bien mal embarquée en créant la confusion auprès des Crewmates encore en vie. Cependant, faites attention, le déguisement ne sera pas éternel et laissera des preuves de votre culpabilité.

Comment définir les rôles sur Among Us ?

Scientifique Cooldown sur l'affichage des données vitales → entre 5 et 60 secondes Durée de la batterie → entre 5 et 30 secondes

Ingénieur Cooldown sur l'utilisation des vents → de 5 à 60 secondes Temps maximal passé dans une vent → de 5 à 60 secondes, ou temps illimité

Ange gardien Cooldown de la protection → de 35 à 120 secondes Durée de la protection → de 5 à 30 secondes Protection visible ou non aux Imposteurs

Shapeshifter Durée du déguisement → de 5 à 30 secondes, ou temps illimité Cooldown sur l'utilisation du déguisement → de 5 à 90 secondes Le déguisement pourra laisser des traces de son utilisation



Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'arrivée de la mise à jour majeure, appelée, a permis aux développeurs du studio Innersloth de proposer un peu plus de profondeur dans le gameplay d', tout en renouvelant l'expérience des joueurs. En effet, alors que les Crewmates et les Imposteurs étaient les deux grands rôles du titre, des spécificités ont été ajoutées pour ces derniers,qui pourront changer le cours d'une partie.Tout comme les rôles principaux d'Imposteurs et de Crewmates,. Cependant, le créateur de la partie pourra définir le nombre spécifique de joueurs qui seront associés à chacun de ses nouveaux rôles (Scientifique, Ingénieur, Ange gardien et Shapeshifter), mais aussi la probabilité que leur compétence spéciale fonctionne (entre 10 et 100 %).De plus,, comme bon vous semble,Bien entendu, si de nouveaux rôles venaient à être ajoutés dans les semaines et mois à venir sur Among Us, nous ne manquerons pas de mettre ce guide à jour.Pour rappel,est disponible sur PC, Nintendo Switch et mobiles et arrivera dès le 14 décembre 2021 sur PlayStation et Xbox.