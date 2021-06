Among Us : Le masque de Geoff Keighley, comment le récupérer ?

Comment avoir le masque de Geoff Keighley dans Among Us ?

Lancez votre jeu pour lier vos comptes (Paramètres → Data → Icône Twitch).

Une fenêtre vous ramenant à Twitch s'ouvrira. Connectez-vous si ce n'est pas déjà fait.

Cliquez ensuite sur « Autoriser ».

Retournez sur le jeu. Vos comptes sont désormais liés.

Il ne vous reste plus qu'à regarder 15 minutes, ou plus, du Summer Game Fest.

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Les skins sont très populaires dans, puisqu'ils permettent aux joueurs de se démarquer, avec notamment des objets permettant de personnaliser le haut du corps des petits personnages du jeu. De temps à autre, Innersloth, en charge du développement d', permet à ses joueurs d'en récupérer gratuitement et simplement. C'est le cas pour le, connu pour présenter plusieurs conférences vidéoludiques, dont les Game Awards et, depuis peu, le Summer Game Fest.C'est d'ailleurs à l'occasion de ce dernier que les joueurs peuvent récupérer ce skin.Les étapes sont assez simples, puisque nous nous rapprochons des Twitch Drops de Sea of Thieves, entre autres. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe, bien souvent, il est demandé de regarder, durant un certain temps, une chaîne afin de débloquer un ou plusieurs cosmétiques, à condition d'avoir lié ses comptes.Ici, il suffit de suivre durant au moins quinze minutes le Summer Game Fest qui a lieu ce 10 juin, à partir de 20h, heure France. Pour obtenir la récompense, vous allez donc devoir lier vos comptes, en effectuant les étapes suivantes :Notez qu'il faut regarder le stream officiel, à cette adresse , ou un partenaire pour être éligible. Si vous avez suivi toutes les étapes, learrivera dans la foulée, cela peut prendre plusieurs heures, sur votre compte