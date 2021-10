Among Us : La version PS4/PS5 et Xbox One/Series est toujours prévue pour 2021

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Respectivement annoncées en décembre 2021 et avril 2021,. Dans une publication sur son site officiel , le studio explique, entre autres, que, mais pour que l'expérience sur ces plateformes soit optimale, les développeurs ont fait le choix de reporter ce lancement. « Il faut être sûr à 100% avant de pouvoir partager cette information », avance notamment le studio.Cependant, ce report ne devrait pas être trop important,, entre ce mois d'octobre et ce mois de décembre, donc. Le retard est justifié par le fait que la version consoles arrivera en même temps que la prochaine mise à jour majeure, apportant « deux grands changements » et il est long de s'assurer que tout fonctionne correctement, sur la version propre aux consoles, mais aussi d'une version à l'autre, étant donné que le cross-play est pris en charge.Justement, concernant le futur d', Innersloth a donné quelques maigres détails supplémentaires. Celle-ci est supposée apporter une nouvelle carte (qui sera la cinquième), un mode de jeu type cache-cache, mais aussi une multitude d'autres choses comme de nouveaux rôles. Ce sont ces rôles qui ont été abordés par les développeurs,. Malheureusement, le studio ne s'est pas montré plus loquace... Il faudra patienter encore un peu plus pour avoir des informations plus croustillantes.En attendant, nous rappelons qu'reste disponible sur PC, Nintendo Switch et mobiles.