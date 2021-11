Among Us : Comment lier son compte ?

Comment lier son compte sur Among Us ?

Appuyez sur « Lier un compte ».

Plusieurs fenêtres s'ouvriront, vous expliquant que le compte sur lequel vous êtes sera réinitialisé pour importer les données du votre compte existant.

Une dernière fenêtre s'ouvre, vous demandant de vous rendre à une adresse (celle-ci) et y indiquer un code spécial. Allez-y et suivez les étapes, en vous connectant avec votre compte principal, celui avec lequel vous avez le plus jouez et compte jouer le plus.

Par exemple, si vous souhaitez lier votre compte Steam avec votre compte Google Play, il faut sélectionner Google Play sur la page.

Vos comptes sont maintenant liés. Vous pouvez retrouver votre progression sur n'importe quelle plateforme.

Après de longs mois d'attente, la cross-progression est enfin disponible sur. Cela était nécessaire, étant donné qu'une boutique, avec des objets payants, et un système de progression, ont été ajoutés. Pour encourager les joueurs à profiter d'sur toutes les plateformes, Innersloth a donc fait le choix de leur donner la possibilité de lier leur compte, afin d'en avoir un principal, qu'il sera possible de retrouver que vous jouiez sur PC, via Steam, mobiles ou consoles.Les étapes sont relativement simples, mais peuvent paraître compliquées pour certains. C'est pour cela que nous vous guidons pas à pas, afin d'éviter de faire une fausse manipulation. Nous vous conseillons toutefois dedès lors que vous lancezaprès la mise à jour majeure de novembre, afin de ne rien perdre de votre progression.L'objectif est donc de garder votre compte principal, sur la plateforme sur laquelle vous jouez le plus. De ce fait, lancez Among Us sur celle-ci, puis cliquez sur « Compte » en haut à gauche. Ensuite, voici ce que vous devrez faire :Grâce à cette fonctionnalité, vous retrouverez votre niveau de compte, que ce vous lanciez une partie sur PC, mobiles ou consoles. Vous retrouverez également tous vos skins, même ceux que vous avez achetés.